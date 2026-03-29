Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 29 марта
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Удачный день. Хотя с первого взгляда и не скажешь. На вас лежит ответственная миссия объяснить это окружающим, не дав им впасть в состояние легкой депрессии.
Телец
Сегодня стоит заняться денежными вопросами, такими как напоминание начальству, что неплохо бы повысить вам зарплату, и должникам - что недурно бы отдать долги. Возможно, кто-то и признает вашу правоту.
Близнецы
Пришло время почивать на лаврах. Вы достаточно поработали, чтобы не иметь необходимости надрывать пупок и сегодня. Если вы не можете расслабиться в достаточной мере, просто сбавьте темп.
Рак
Извечная борьба меж здравым смыслом движениями души, время от времени происходящая в душе каждого человека, сегодня может совершенно выбить вас из колеи. Постарайтесь отдать на нее не слишком много сил.
Лев
Народная мудрость, гласящая, что тот, кто едет тише будет значительно дальше, более чем оправдана. Если хотите добиться своего сегодня, действуйте тихою сапою, а ни в коем случае не нахрапом.
Дева
Сегодня вы будете более хрупки, чем обычно, как в психологическом, так и физиологическом смысле. Постарайтесь оградить себя от сквозняков и скандалов.
Весы
Если вы не чувствуете себя самостоятельным, или не являетесь таковым, но горите желанием наконец сие качество приобрести, сегодня вам стоит сделать очередной шаг в этом направлении. Он будет гарантировано удачен, хотя, возможно, и не станет последним на этом пути.
Скорпион
Если вы срочно не начнете самым активным образом заниматься изо всех сил откладываемым вопросом, вы рискуете накликать на себя довольно мрачный период жизни. И, что особенно неприятно, довольно продолжительный.
Стрелец
Отдайтесь тому чувству, которое так настоятельно требует выхода сегодня. Хорошо бы, конечно, чтобы это чувство не оказалось яростью, но - уж как повезет.
Козерог
Сегодня вы будете на редкость легки на подъем. Планы ваши будут часто меняться, посему стоит повнимательнее отнестись к тем, с кем у вас назначены встречи. Вы можете легко о них забыть.
Водолей
Сегодня вы будете чувствовать ответственность буквально за все, что происходит в этом мире. В ваших интересах узнавать поменьше плохих и побольше хороших новостей.
Рыбы
Если вас мучает чувство неудовлетворенности, сегодня у вас будет шанс от него избавиться. Только не пытайтесь сделать это чересчур кардинальным способом.