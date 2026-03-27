Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 27 марта
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам придется выполнять роль укротителя диких людей. Потребуется весь ваш такт, все терпение и даже ласка.
Телец
Сегодня вы можете вызвать вполне оправданное недовольство широких масс своим упорным нежеланием адекватно воспринимать то, что они будут пытаться вам излагать. Лучше сразу предупредить, чтобы вас не беспокоили.
Близнецы
Сегодня следует помнить, что дружба - вещь хрупкая и что если направить на нее всю вашу колоссальную энергию, она может не выдержать и сломаться.
Рак
Сегодня вам не стоит ничего менять - цена, которую придется за перемены заплатить, окажется куда выше, чем потребность в них.
Лев
Сегодня многое из того, что было личным, станет общественным. Если вы не желаете обнародовать ту или иную подробность - запрячьте ее подальше.
Дева
Сегодня вы до такой степени легко и просто будете управляться со всякой проблемой, сколь бы сложной таковая ни казалась, что к вам может выстроиться длиннющий хвост жаждущих вашей помощи.
Весы
Вы можете найти союзника в самом невероятном месте. Будьте максимально открыты для общения, и возможность превратится в реально совершившийся факт.
Скорпион
Сужая область своей деятельности вы, возможно, делаете ошибку. В столь тесные рамки не впишитесь ни вы сами, ни ваша фантазия.
Стрелец
Энергии, вами сегодня излучаемой, хватит, чтобы заменить пару электростанций. Однако решить занимающую вас проблему не удастся, пока вы не решитесь попробовать какой-то совершенно новый и абсолютно неожиданный подход.
Козерог
Сегодняшний день будет наполнен трудами. Куча хозяйственных дел, которую вы столь долго собирали, вот-вот развалиться, и вам придется если не приступить к решению этих вопросов, то по крайней мере переложить их в другом порядке.
Водолей
Сегодняшний день принесет понимание своих ошибок, однако, умолчит о методах их исправления. Думать придется самому.
Рыбы
Если вы желаете выступить соло, подберите место и время правильно. Будет чрезвычайно обидно, если ваше выступление пройдет незамеченным.