Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 25 марта
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня изменить настроение вам будет столь же легко, как и переодеться. Остается лишь надеяться, что, если не в одежде, так хоть в настроении, вы предпочтете светлые тона.
Телец
Сегодня вам может напомнить о себе какая-то из давно забытых, но оставшихся нерешенными, проблем. При желании можете не обращать на нее слишком много внимания, решив ее вы просто очистите совесть, в вашей же жизни ничего не изменится.
Близнецы
Сегодня большую роль будут играть разного рода случайности. В связи с этим обстоятельством тратить время на какое-то планирование не стоит - бессмысленно.
Рак
Сегодня вы будете склонны к мистицизму. Можете попробовать вызывать духов - должно получиться.
Лев
Если кто-то не желает действовать по вашим правилам, его не стоит к этому принуждать. Постарайтесь подавить в себе авторитарность, сегодня она может расцвести пышным цветом.
Дева
В зависимости от того, предпочитаете ли вы тратить деньги, или их зарабатывать, сегодня вам стоит заняться противоположным делом. В этом случае вам гарантирован выигрыш.
Весы
Сегодня все будет именно так, как вам хотелось бы, и даже немного лучше. Примите поздравления.
Скорпион
Сегодня вы будете как бы выключены из цепи событий. Происходящее не будет вас задевать, вам отведена лишь созерцательная роль.
Стрелец
На одном желании далеко не уедешь, хотя, если бы научиться использовать энергию желаний, то повсеместно отпала бы необходимость в добыче нефти. Придется предпринимать активные действия.
Козерог
Ваше эго стало слишком колючим, его надо бы пригладить, пока этого не сделали другие. Позаботьтесь заодно и о своем внешнем виде.
Водолей
Сегодня все будет не таким, как кажется. Если вы будете пребывать в уверенности, что понимаете ситуацию и даже можете предсказать чьи-то действия, это можно считать вернейшим признаком того, что вам ничего на самом деле не известно.
Рыбы
Посидите сегодня некоторое время на кухне, послушайте семейные сплетни. Мало того, что узнаете много нового и интересного, ваше внимание к делам семьи будет занесено вам в актив.