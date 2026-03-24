Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 24 марта
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Ваша сила растет. Сегодня все будет подчиняться вашему слову, о что-то, возможно, и взгляду. Хороший день для занятий телекинезом.
Телец
Сегодня как никогда стоит быть любезным и раздаривать ослепительные улыбки направо и налево. Попробуйте, вдруг получится.
Близнецы
Сегодня все будет хоть чуточку, но лучше, чем вы рассчитывали. Стоит воспользоваться этим обстоятельством и не слишком стесняться в расчетах.
Рак
Сегодня всевозможные партнерские связи как делового, так и личного характера будут переживать период значительного подъема. Большую часть дня вы, по всей вероятности проведете в развлечениях.
Лев
Сегодня вы можете оказаться чересчур раздражительны. Лучше провести день в тихой домашней обстановке, желательно с элементами уюта.
Дева
Сегодня вам стоит отвлечься от мыслей эгоцентрического характера и подумать о родных, близких и иных представителях рода человеческого. Может статься, что в последнее время вы стали слишком требовательны к ним, и чересчур мягки к себе.
Весы
Сегодняшний день принесет вам отдохновение от забот и неприятностей, в которые вы имели неосторожность попадать в последнее время. Правда, ненадолго, ведь без них тоже скучно.
Скорпион
Сегодня вы сможете найти время и силы и для себя и для других. Найти-то вы их найдете, но рассчитать их так, чтобы хватило до конца дня, вряд ли сумеете. Возможно, придется рано лечь спать.
Стрелец
Если сегодня что-то вызовет ваши сомнения, не молчите, объявите об этом во всеуслышание. Предусмотрительность, проявленная нынче, поможет избежать неприятностей в недалеком будущем.
Козерог
Вам, возможно, покажется, что вы проиграли, но это не так. Надо лишь немного подождать. Не начинайте сегодня ничего нового.
Водолей
Ложное движение может положить конец отношениям, верное - укрепить их и вывести на новый, более высокий уровень. Главное - доверять близкому человеку.
Рыбы
Если вы будет продолжать в тот же духе, превратитесь в памятник собственным идеалам. Может это и неплохо, но в ваших же интересах быть несколько мобильнее.