Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 22 марта
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Вы, возможно способны на очень и очень многое, но не хватайтесь за все сразу. Надорветесь, и толку - чуть. Сделайте основное, остальное подождет.
Телец
Сегодня вам нужно четко знать, кого следует игнорировать, и когда нужно устранится от происходящего рядом с вами. Аккуратность поможет вам избежать крупного конфликта, вероятность будет которого весьма велика.
Близнецы
Сегодня основным вашим оружием будет слово. Постарайтесь придать ему максимальный вес интонационно, и можете не заботиться о его смысловом наполнении.
Рак
Постарайтесь сегодня быть полезным ну если не для общества, то хотя бы для самого себя. В целом день будет удачным, но жутко скучным. Не ешьте тяжелой пищи.
Лев
Сегодня вы будете одержимы желанием сделать что-то на свой страх и риск, хотя здравый смысл будет бубнить, что этого делать не стоит. Подобные желания сдерживать опасно, только не выходите за рамки закона.
Дева
Сегодня вам потребуется простор для деятельности. Лучше будет, если вы сможете его добиться, иначе вы начнете разворачиваться на имеющемся в наличии пространстве, а это может привести к катастрофическим последствиям.
Весы
Сегодняшний день может оказаться не слишком продуктивным. Но не стоит кусать локти - вы еще успеете отыграться за потерянное время.
Скорпион
Сегодняшний день может оказаться очень опасным для личных взаимоотношений. Постарайтесь следить за своими словами и действиями и быть максимально осторожным в общении с дорогим для вас человеком.
Стрелец
Сегодня вы, возможно, столкнетесь с необходимостью отчаянно сопротивляться. Это занятие отнимет у вас массу сил и времени, зато закалит для последующих битв.
Козерог
Сегодня вам не придется отвечать на критические замечания. Просто вас никто не станет критиковать. Всякое ваше действие будет воспринято как должное.
Водолей
Сегодня вам следует продемонстрировать свой неповторимый стиль. Хотите - в одежде, если можете - в делах. Это будет кому оценить.
Рыбы
Ситуация, в которой вы находитесь, чревата внезапным изменением обстоятельств, со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями. Будьте готовы к переменам.