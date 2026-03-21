Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 21 марта
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам можете понадобиться помощь других людей, причем даже в большем объеме, чем вы думаете. Не стесняйтесь попросить о ней, ставки могут оказаться слишком высоки, чтобы нерешительность и смущение можно было оправдать.
Телец
Сегодня вам вряд ли удастся осуществить хоть малую толику того, что было запланировано на этот день. Однако не расстраивайтесь заранее - то, что вас отвлечет, принесет вам немало удовольствия.
Близнецы
Сегодня вам предстоит преодолеть весьма основательное препятствие. Избежать его нельзя - судьба.
Рак
Не позволяйте другим делать то, что можете сделать сами. Если получится не очень хорошо, не расстраивайтесь. У них получилось бы не лучше.
Лев
Сегодня вам стоит прислушаться к советам окружающих. Среди них может оказаться довольно неожиданная идея.
Дева
Сегодня вам придется много говорить, утешая кого-то или наставляя на путь истинный. Существует опасность, что вы увлечетесь.
Весы
Проживите этот день так, как будто это последний день вашей жизни, и вам дорог каждый момент. Отбросьте всяческий прагматизм. Только не подумайте ничего дурного - ничего с вами не случится.
Скорпион
Сегодняшний день предоставит вам возможность быть беззаботным и доставит пару-тройку поводов для радости. Однако обязанностями все-таки пренебрегать не следует.
Стрелец
Сегодня вам стоит поаккуратнее выражать свои мысли по поводу умственных способностей лиц, с коими вам придется общаться. Восторга они у вас не вызовут, но это еще не причина, чтобы направо и налево объявлять всех дураками.
Козерог
Вы попали в светлую полосу жизни. Покуда она не сменилась темной, наберитесь приятных впечатлений, чтобы было чем согреть душу в не столь счастливые времена.
Водолей
Сегодня вы можете оказаться орудием в чьих-то руках. Во избежание этой ситуации, постарайтесь не ввязываться ни в какие авантюры. Развлечься можно и иначе.
Рыбы
Как известно, ничто не случается само по себе. Если вы считаете, что должно произойти то-то, то-то и то-то, вам следует озаботиться этим вопросом и спровоцировать эти события. Просто сидеть и ждать бесполезно.