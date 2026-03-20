"Швейцария - страна для русских идиотов": премьера в Willa Teātris
В рижском независимом театре Willa Teātris состоялась премьера «Печального спектакля» по одной из пьес цикла «Ненаписанные главы из романа Достоевского “Идиот”». Режиссер — Андрей Випулис. В главной роли — Софья Крюк.
В основе спектакля — пьеса Клима. Вообще-то его зовут Владимир Алексеевич Клименко, но в театральном мире этого имени многие даже не знают. С самого начала своей карьеры этот человек был известен под псевдонимом Клим. Наряду с Кириллом Серебренниковым и Борисом Юханановым, он считается одним из основоположников нового российского театра. Фигура абсолютно культовая — режиссер, теоретик, философ, создатель своей системы, автор множества пьес, которые с успехом идут по всему миру.
В начале 2000-х годов Клим написал цикл из семи пьес по роману Достоевского «Идиот». Изначальная идея заключалась в том, чтобы показывать эти спектакли друг за другом в течение одной недели. Каждая пьеса была обозначена автором как «евангелическая» и представляла собой взгляд того или иного персонажа романа «Идиот» — Евангелие от Мышкина, Евангелие от Настасьи Филипповны, Евангелие от Рогожина и т.д.
Режиссер Андрей Випулис — ученик Клима — для постановки в Риге выбрал Евангелие от Аглаи. Для тех, кто уже забыл содержание романа Достоевского, напомню, что это младшая дочь генерала Епанчина, красивая, умная и независимая девушка, которая влюбилась в князя Мышкина, но не рискнула связать с ним свою судьбу, и чья судьба оказалась тригичной. Очень тонкий, противоречивый образ — куда более сложный и загадочный, чем столь популярная у кинематографистов Настасья Филипповна.
«Печальный спектакль» действительно оказался очень печален. Достоевский — не тот автор, в чьих произведениях стоит искать веселое или смешное. Некоторые считают, что этот писатель вообще был лишен чувства юмора. Но не за это его любят и ценят во всем мире. А за то, что он умело копается в человеческой душе, исследуя самые дальние ее уголки и самые глубокие бездны.
Спектакль практически лишен какого-то внешнего действия. Перед нами зал привокзального кафе в каком-то швейцарском городе. Возвращаясь из психиатрической лечебницы от князя Мышкина, Аглая сидит за столиком за бокалом красного вина и, пропуская поезд за поездом, рассказывает нам историю своей жизни. Ее монолог лишь изредка прерывается гудками поездов и приходами-уходами официанта.
Героиня вспоминает всю свою жизнь — детство, юность, мечты, несбывшиеся надежды, утраченную любовь, неудачное замужество. В этой истории много бытового, приземленного, но много и мистического, аллегорического. Начиная с истории о том, как, будучи маленькой девочкой, Аглая думала, что в образе Богородицы запечатлена ее собственная мать, а в образе Иисуса — она сама. Каково же было ее разочарование, когда она узнала, что это не так…
Мы узнаем, что с Аглаей было до и после описываемых в романе событий. Зритель оказывается в позиции «случайного попутчика» — совершенно незнакомого человека, которому можешь рассказать то, что скрываешь даже от самого себя. Получается настоящая исповедь — и одновременно попытка самоанализа, а в каком-то смысле даже самосуда.
Но главное действие спектакля нам не показывают. Оно возникнет (или не возникнет) лишь в зрительском воображении — можно предположить, что в финале Аглая бросается под поезд.
Отдельно стоит сказать о языке пьесы. Клим — великолепный литературный стилист. Тонко чувствуя язык Достоевского, он умело его имитирует и использует цитаты из классика таким образом, что определить, где кончается Федор Михайлович и где начинается Клим, довольно трудно. Некоторые фразы и реплики вообще претендуют на то, чтобы стать афоризмами: «Швейцария — страна для русских идиотов», «Если ты рождена ангелом, тебе уготовано только одно — падение».
Весь спектакль на сцене находится актриса Софья Крюк. Она великолепно «держит» зал, полностью завладевая зрительским вниманием, хотя в ее распоряжении минимум средств — только текст и какие-то элементарные действия (сняла шляпку, налила в бокал вина, встала, села). Все напряжение здесь не внешнее, а внутреннее, и тишина в зале такая, что зрители боятся даже кашлянуть.
Творческий метод Клима (а вслед за ним и Випулиса) — философский, ритуальный, почти медитативный, он направлен на духовное пробуждение зрителя, на встречу с вечностью и самим собой. Такой подход не предполагает использования актера как послушной марионетки в руках режиссера. Актер здесь полноправный творец.
Хотя Софья Крюк еще очень молода, она лишь в 2021-м году окончила театральный вуз и сценический опыт у нее не очень большой, в этом спектакле она выглядит невероятно убедительно и демонстрирует настоящую профессиональную зрелость. Это вдвойне ценно, учитывая, что «Печальный спектакль» — не обычная постановка. Она не нацелена на сиюминутный результат, а представляет собой исследовательский процесс, углубленную работу.
Так что можем поздравить молодую талантливую актрису — ее с полным правом можно назвать соавтором этого спектакля. С нетерпением будет ждать ее новых работ.