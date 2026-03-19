Почему бывший бизнесмен Раймонд Геркенс больше не путешествует и избегает похорон
Когда-то один из самых заметных миллионеров Латвии теперь живет тихо и без амбиций: карты, кофе с сигаретой и редкие семейные радости — как изменилась жизнь Раймонда Геркенса после ухода из бизнеса.
Предприниматель и миллионер Раймонд Геркенс, который многие годы был активным и хорошо известным в бизнес-среде Латвии, теперь живет значительно более спокойной жизнью.
В разговоре с журналом Kas Jauns Геркенс раскрывает, что ему уже 74 года и время большой деловой активности прошло. «Пенсионер», — лаконично описывает он свой нынешний статус. Его повседневная жизнь проходит спокойно в собственном доме. Одним из главных занятий является карточная игра Zolīte, в которую он играет с единомышленниками два раза в неделю. «Этого вполне достаточно», — говорит бывший бизнесмен, добавляя, что это скорее занятие в мужской компании, а его жена Велга в Zolīte не играет.
Свободное время предприниматель проводит и в самых простых повседневных занятиях, например, два раза в неделю ходит к парикмахеру, где сбривает бороду и приводит в порядок внешний вид. Раймонд не скрывает, что его день часто начинается с кофе и сигареты, и так продолжается уже несколько десятилетий. «От курения не могу отказаться. Это у меня в комплекте с кофе — утром, едва открыв один глаз, сигарета уже в зубах», — с улыбкой признается он.
Раньше Геркенс из-за бизнеса объездил почти весь мир, однако сегодня у него больше нет желания отправляться в дальние поездки. «Если бы мне сейчас нужно было куда-то лететь, никакого желания не было бы», — признается предприниматель.
Хотя в публичном пространстве он появляется редко, в его жизни хватает и семейных радостей. Дед очень гордится своим внуком Кристарсом, который усердно учится и, по его словам, выбрал путь, связанный с пожарным делом. «Он хороший парень, старательный», — говорит Раймонд, добавляя, что визиты внука всегда приносят в дом радость. Повседневную активность дома поддерживает и четвероногий друг семьи — собака породы бигль по кличке Лайла. В целом жизнь Геркенса теперь проходит в спокойном темпе, без больших планов и каких-либо бизнес-проектов. «Спокойная жизнь в своем большом доме», — резюмирует он.
Как признает сам предприниматель, после многих лет активной деятельности в бизнесе такой ритм жизни сейчас кажется ему вполне достаточным. Часть времени он проводит дома, смотря телевизор и наслаждаясь покоем. Дом предпринимателя также полон произведений искусства. Он рассказывает, что в семейной коллекции есть несколько значимых работ латвийского художника Миервалдиса Полиса, в том числе четыре крупноформатные картины. На вопрос, почему его не было на похоронах известного художника, предприниматель отвечает откровенно — в своем возрасте он больше не посещает такие мероприятия.
«Я на похороны вообще больше не хожу. Это плохо для моих нервов и сердца», — говорит Геркенс.
После активных лет в бизнесе он сейчас ценит спокойствие, повседневную рутину и время, которое может проводить дома вместе с семьей и своим четвероногим питомцем.