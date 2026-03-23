Самые модные очки 2026 года: формы, цвета и тренды сезона
Тенденции очков 2026 года появились не случайно. Они органично продолжают направления моды последних лет — возвращение эстетики 70-х и 90-х годов, одновременно сочетая её с современными технологиями и функциональностью. Сегодня мода балансирует между выразительными формами и осознанным минимализмом, и это очень ясно отражается в дизайне очков.
С одной стороны, мы видим смелые, крупные oversize-оправы, которые придают образу уверенность и характер. Они отсылают к свободолюбивому духу 70-х и способности с помощью аксессуара создать сильное визуальное впечатление.
С другой стороны, в моду возвращаются тонкие металлические оправы с чёткой геометрией — отражение лаконичного и точного дизайна 90-х. Обновлённая форма cat-eye («кошачий глаз») стала более графичной и строгой — меньше романтики, больше уверенности.
В цветовой палитре актуальны тёплые коричневые и карамельные оттенки, насыщенный вишнёвый, оливково-зелёный и классический чёрный. Эти цвета хорошо сочетаются с натуральными текстурами, спокойным гардеробом и качественными тканями, которые сегодня определяют современную моду.
Ещё одна важная тенденция 2026 года — интеграция функциональности в стиль. Женщины всё чаще выбирают аксессуары, которые упрощают повседневную жизнь.
Мы постоянно перемещаемся между помещениями и улицей, между цифровыми экранами и естественным светом. Глазам приходится быстро адаптироваться к разным условиям освещения — от работы за компьютером до яркого солнца на городской улице.
В этом контексте всё чаще выбирают линзы Transitions® GEN S™. В помещении они остаются прозрачными, а на улице автоматически затемняются, обеспечивая защиту от ультрафиолетового излучения и уменьшая ослепление. Технология нового поколения отличается быстрой реакцией на изменение освещения и равномерным эстетичным оттенком на солнце.
Фактически это означает одну пару очков на весь день — без необходимости носить с собой отдельные солнцезащитные очки.
При этом современный человек думает и о визуальном эффекте. Фотохромные линзы сегодня воспринимаются не только как технология, но и как элемент дизайна. Особенно актуальным становится сочетание цвета оправы и линз.
Стилисты выделяют три подхода.
Tone on tone (тон в тон) — оттенок линз находится в одной цветовой гамме с оправой. Например, карамельная оправа с тёплым коричневым оттенком линз создаёт гармоничный образ.
Color contrast (цветовой контраст) — контраст между оправой и линзами. Например, ярко-зелёная оправа с рубиновыми линзами создаёт современный и смелый акцент.
Color blending (цветовое слияние) — мягкий переход оттенков, когда линзы дополняют цвет оправы без резких контрастов. Этот подход особенно актуален с новыми оттенками линии Transitions® Color Touch™, которые уже доступны в оптиках «Fielmann». Эти оттенки позволяют воспринимать очки как цельную и продуманную дизайнерскую композицию, где цвет линз гармонично дополняет форму и оттенок оправы.
В 2026 году стильная женщина выбирает очки, которые одновременно эстетически выразительны и функционально продуманы. Форма обращается к истории моды, а технологии — к ритму современной жизни. Оправы разных форм и цветов, а также линзы Transitions® доступны в оптиках «Fielmann». Там можно подобрать подходящий дизайн и попробовать оттенки линз в условиях реального освещения.