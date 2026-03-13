Spotify и прочие платформы утратили свое очарование - молодежь слушает музыку так, как это делали их родители
На платформе TikTok некоторые молодые люди делятся тем, что больше не выбирают слушать музыку в Spotify, Apple Music или других крупных стриминговых сервисах, а предпочитают покупать CD-диски или, например, слушать музыку на MP3-плеере. Почему же вдруг молодежь решила пойти, можно сказать, более неудобным путем?
Стриминговые платформы, казалось бы, упростили жизнь — песни многих исполнителей можно быстро найти и послушать, не нужно место дома, чтобы физически хранить диски. Почему же это изменилось? Каждый молодой человек на этот вопрос даст свой ответ.
Прежде всего стоит отметить, что пользователи указали: стриминговая платформа Spotify создала препятствия для наслаждения музыкой. Например, с тех пор как Spotify начал предлагать возможность показывать видео, мнения о том, нужна ли такая функция, разделились. На платформе Reddit некоторые люди делятся, что у них постоянно включается только видеоверсия, а не аудио, и это их раздражает, потому что эта функция не позволяет наслаждаться музыкой так, как раньше.
Кто сегодня не слышал об искусственном интеллекте (ИИ)? Без этого инструмента людям уже трудно обходиться в повседневной жизни, однако не всем нравится, когда он начинает захватывать мир творческого контента. Как сообщал TechRadar в начале этого года, пользователи Spotify жаловались, что им часто предлагали слушать музыку, созданную искусственным интеллектом. Но пользователи не хотят слушать такую музыку.
TechRadar сообщает, что чем больше Spotify продвигает музыку, созданную ИИ, тем меньше им приходится беспокоиться о выплате вознаграждений настоящим музыкантам, что обеспечивает большую прибыль для стримингового сервиса. Тем временем пользователи начали терять доверие к платформе — что она учитывает их интересы и предлагает подходящий контент.
Учитывая такие нюансы и то, что молодежь хочет поддерживать музыкантов, которые им нравятся, а также хочет действительно владеть музыкой и контролировать, как ее слушать, не беспокоясь, что какие-то песни неожиданно исчезнут, в TikTok появились видео — молодые люди показывают свои коллекции CD-дисков или как загружают песни в старые телефоны или музыкальные плееры.
Пользователь Deja Cavazos поделилась видео, в котором рассказала, что «рассталась со Spotify, чтобы создать собственную музыкальную библиотеку и использовать свой старый телефон как MP3-плеер». В описании она пишет: «Этот процесс приносит мне большое удовольствие. Spotify может исчезнуть для меня навсегда после того, как я узнала обо всех ужасных вещах, которые они финансируют. Я купила CD-диски, брала диски в библиотеке и создала свои плейлисты».
Пользователь Thebrooklynbruja пишет: «Ты не сможешь убедить меня, что Spotify эстетичнее и визуально привлекательнее, чем CD и музыка!»
Но это касается не только музыки. Люди выбирают покупать и DVD-диски, кассеты, диски с компьютерными играми. Такой контент в TikTok обычно сопровождается хештегом physicalmedia — то есть «физический медианоситель». Просматривая эстетичные видео, можно заметить, что люди стараются немного отдалиться от стремительного современного мира и погрузиться в ностальгию. Можно прикоснуться к вещам, которые ценишь, и показать другим, что тебя увлекает.
Пользователь svtorcs пишет: «В современную цифровую эпоху очарование физических носителей по-прежнему неоспоримо, особенно для коллекционеров, которые ценят красоту неидеально организованных полок. Представьте: разноцветные DVD, эклектичные музыкальные альбомы и другие форматы смешиваются на полках. Каждый предмет рассказывает свою историю, отражая личный вкус и воспоминания, делая композицию живой и динамичной. Привлекательность заключается не только в содержании коллекции, но и в индивидуальности, которую каждый предмет придает общему виду».
Он также отмечает, что дело не только в том, что у тебя есть вещи, которые тебе нравятся, — это помогает создать «визуальную мозаику собственных интересов, отражает личность и побуждает к разговорам, ведь каждая обложка DVD или пластинка вызывает любопытство и обсуждения».
В завершение он пишет, что таким образом коллекционер сам создает свой мир, наполняя его жанрами и искусством, которые ему нравятся.