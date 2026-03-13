Spotify и прочие платформы утратили свое очарование - молодежь слушает музыку так, как это делали их родители

Прежде всего стоит отметить, что пользователи указали: стриминговая платформа Spotify создала препятствия для наслаждения музыкой. Например, с тех пор как Spotify начал предлагать возможность показывать видео, мнения о том, нужна ли такая функция, разделились. На платформе Reddit некоторые люди делятся, что у них постоянно включается только видеоверсия, а не аудио, и это их раздражает, потому что эта функция не позволяет наслаждаться музыкой так, как раньше.