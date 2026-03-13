Казюкас едет к нам! Жителей Риги приглашают на трехдневную литовскую ярмарку с угощениями и концертами
С 20 по 22 марта у Рижского Центрального рынка пройдет литовская ярмарка Казюкас (Kaziuko mugė) — одна из старейших и самых ярких весенних ярмарок Литвы. В течение трех дней в ней примут участие более 60 ремесленников и мастеров кулинарного наследия со всей Литвы, которые предложат как традиционные угощения, так и изделия ручной работы и ремесленные товары.
Посетители ярмарки смогут приобрести произведенные в Литве мясные и рыбные продукты, хлеб и кондитерские изделия, сыры, сладости, мед, масла, специи, сиропы, а также экологические и полезные для здоровья напитки и многое другое.
Ремесленники, в свою очередь, предложат изделия из шерсти, льна и текстиля, одежду, деревянные изделия, керамику, плетеные и кузнечные изделия, бижутерию, сувениры и многие другие вещи ручной работы.
На ярмарке у посетителей будет возможность попробовать традиционные литовские блюда — цеппелины, жемайтийские блины, картофельные блины, кибинай, суп «Казюкас», домашний хлебный квас и другие лакомства.
Во все три дня ярмарки на сцене будут выступать литовские фольклорные группы и певцы, а на территории можно будет увидеть и традиционные элементы ярмарки — «дерево ложек», площадку верб (красочных композиций из сухоцветов), «остров скворечников», а также понаблюдать за приготовлением традиционного шакотиса.
Kaziuko mugė, или ярмарка Святого Казимира, — одна из крупнейших и старейших народных ярмарок Литвы. Ее история уходит к началу XVII века, и традиционно она проводится в марте в честь прихода весны и в память о Святом Казимире — покровителе Литвы.