ФОТО: Ресторан Gongu получил международную премию за лучший дизайн года

Премия LIV Hospitality Design Awards считается одной из наиболее престижных международных наград в области архитектуры и дизайна индустрии гостеприимства. Её ежегодно присуждает 3C Awards - международная организация, также стоящая за такими конкурсами, как Architizer A+Awards и BLT Built Design Awards. Конкурс собирает сотни проектов со всего мира - от ресторанов и баров до отелей и курортов. Жюри оценивает работы по качеству архитектурных решений, атмосфере пространства и тому, как дизайн влияет на впечатления гостей. Победа в этой премии считается важным международным признанием для проектов в сфере ресторанного и гостиничного дизайна.