ФОТО: Ресторан Gongu получил международную премию за лучший дизайн года

Рижский ресторан Gongu получил международную награду LIV Hospitality Design Awards. Проект был отмечен в категории Interior Design of the Year - Eating Space, которая присуждается лучшим интерьерам ресторанов и гастрономических пространств по всему миру.
Премия LIV Hospitality Design Awards считается одной из наиболее престижных международных наград в области архитектуры и дизайна индустрии гостеприимства. Её ежегодно присуждает 3C Awards - международная организация, также стоящая за такими конкурсами, как Architizer A+Awards и BLT Built Design Awards. Конкурс собирает сотни проектов со всего мира - от ресторанов и баров до отелей и курортов. Жюри оценивает работы по качеству архитектурных решений, атмосфере пространства и тому, как дизайн влияет на впечатления гостей. Победа в этой премии считается важным международным признанием для проектов в сфере ресторанного и гостиничного дизайна.
Новая жизнь здания на Palasta 9
Gongu - пожалуй, самый масштабный проект, реализованный в Риге за последние несколько лет. Ресторан находится в Старом городе на улице Palasta, 9. История здания довольно любопытна и насчитывает несколько веков. К примеру, одним из его знаменитых жителей считается барон Мюнхгаузен, а реконструкцией в XVIII веке руководил архитектор Бартоломео Растрелли - автор Рундальского замка.
Перед дизайнерами ресторана стояла непростая и ответственная задача: с одной стороны сохранить исторический характер здания, с другой - вдохнуть в него новую жизнь.
На восстановление помещений и реставрацию архитектурных деталей ушло несколько лет. И сегодня Gongu можно без преувеличения назвать одним из самых красивых проектов в Балтии.
В пространстве ресторана сохранены аутентичные элементы архитектуры - кирпичная кладка, фактура стен и характер старинного здания. При этом современные дизайнерские решения аккуратно интегрированы в интерьер, создавая диалог между прошлым и настоящим.
Пространство ресторана разделено на два этажа и несколько зон, каждая из которых имеет собственную атмосферу - от более камерных до динамичных, где по вечерам проводятся стильные вечеринки с известными диджеями.
Летом для гостей будет работать терраса, у которой, кстати, есть собственная история. В XVIII веке здесь был расположен висячий сад, из которого можно было выйти на городской вал - любимое место для прогулок рижан.
Интерьер как продолжение гастрономической концепции
Интерьер ресторана не просто продолжает историю здания, но и раскрывает авторскую гастрономическую концепцию.
Gongu впервые в Латвии предложил формат izakaya-nikkei. Это одно из самых интересных направлений современной гастрономии, сочетающее японские кулинарные традиции и яркие вкусовые сочетания Латинской Америки.
В меню ресторана представлены авторские интерпретации блюд от именитого шеф-повара Евгения Песина. Создавая каждое блюдо, он прежде всего ставил перед собой задачу удивить гостей новыми вкусами. И это действительно удаётся: каждый ужин в Gongu оставляет после себя яркое гастрономическое впечатление. Среди блюд - неожиданное сочетание дыни с кимчи, севиче с необычным соусом с нотками трюфеля, а также классические нигири с тунцом, которого больше нигде в Риге не найти.
При этом в Gongu предлагается концепция классической японской изакаи, где все блюда подаются в стол и гости могут попробовать их вместе. Это создаёт атмосферу сближения, и обычный ужин превращается в совместный гастрономический опыт - вы буквально «разделяете новые вкусы».
Интерьер поддерживает эту идею культурного диалога. В оформлении пространства можно заметить элементы, отсылающие к азиатской эстетике. К примеру, в банкетном зале установлены панели, характерные для традиционных японских домов. Отдельного внимания заслуживает роспись на стенах - это ручная работа.
И, конечно же, особым символом места стал гонг, привезённый с острова Бали. Он встречает гостей у входа и дал ресторану его название.
В результате пространство ресторана не просто служит фоном для ужина, а помогает гостям глубже погрузиться в философию кухни и атмосферу места.
Международное признание для латвийской ресторанной сцены
Победа Gongu в премии LIV Hospitality Design Awards стала важным событием не только для самого ресторана, но и для латвийской индустрии гостеприимства.
Международные награды такого уровня редко получают проекты из небольших стран, поэтому признание рижского ресторана на мировой сцене можно рассматривать как знак того, что латвийская гастрономия и ресторанный дизайн становятся всё более заметными на международной карте.
Для Риги это ещё одно подтверждение того, что город способен создавать проекты мирового уровня - где архитектура, дизайн и кухня работают вместе, формируя уникальный гастрономический опыт.