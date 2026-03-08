Черная полоса заканчивается: у трех знаков зодиака после 15 марта начнется новая жизнь
Неделя с 9 по 15 марта 2026 года может показаться непростой, но уже вскоре для некоторых знаков зодиака наступит заметное облегчение. Причина — астрологическая: Юпитер, планета роста, удачи и возможностей, наконец разворачивается в прямое движение.
Юпитер стал ретроградным еще в ноябре 2025 года. В такие периоды энергия планеты словно уходит внутрь: мы больше анализируем, пересматриваем планы, пытаемся понять, куда двигаться дальше, пишет YourTango. Теперь, когда Юпитер снова движется прямо, наступает время действовать и воплощать задуманное. Обычно это приносит больше оптимизма, расширяет возможности и нередко улучшает финансовую ситуацию.
Однако полностью расслабляться пока рано: Меркурий все еще остается ретроградным в Рыбах еще около двух недель. Это значит, что возможны путаница, недоразумения, поломки техники и отмененные встречи. Этот период лучше использовать для пересмотра старых дел, исправления ошибок и возвращения к незавершенным вопросам. Не удивляйтесь, если вдруг появится желание вспомнить прошлое или восстановить контакт с кем-то из прежней жизни — так часто работает ретроградный Меркурий.
Тем не менее уже после этой недели энергия начнет выравниваться, и для трех знаков зодиака многое станет значительно проще.
Стрелец
Начало недели может принести напряжение в общении. Возможны споры или конфликт на почве амбиций с коллегой или важным для вас человеком. Особенно важно следить за тем, что и как вы говорите, особенно в профессиональной сфере.
Стрельцы часто говорят импульсивно, не задумываясь, но на этой неделе лучше проявить сдержанность. Не обязательно озвучивать каждую мысль, которая приходит в голову. Если вы не до конца понимаете слова собеседника, лучше спокойно попросить его объяснить свою позицию.
К концу недели соединение Меркурия и Марса может усилить напряжение. Ретроградный Меркурий способен запутать ситуацию или заставить кого-то слишком зациклиться на собственном эго. Это может касаться и вас, и другого человека. Главное — не втягиваться в борьбу амбиций. Уже совсем скоро напряжение спадет, и после этой недели многое станет намного легче.
Козерог
На этой неделе вы можете столкнуться с трудностями в общении и внутренним сопротивлением переменам, особенно в вопросах, связанных с домом и работой. Ретроградный Меркурий находится в вашем третьем доме — секторе коммуникации — и сейчас рядом с ним находятся Солнце и Марс. Такая концентрация энергии может вызывать раздражение и эмоциональные всплески.
Если появятся задержки или недопонимание, лучше всего сосредоточиться на прояснении важных деталей. Иногда придется возвращаться к уже обсужденным вопросам или проверять информацию несколько раз. Помните: это обычная часть ретроградного периода и вовсе не означает неудачу.
Кроме того, Сатурн и Нептун в вашем четвертом доме — сфере семьи и дома — образуют напряжение с десятым домом карьеры. Из-за этого может возникнуть необходимость пересмотреть личные границы или разобраться с давними семейными или рабочими вопросами. Не замалчивайте проблемы и не исключайте других из обсуждения. Иногда достаточно честного разговора, чтобы многое прояснилось.
Главное — не пытайтесь решить все сразу. Двигайтесь постепенно, шаг за шагом. Уже после этой недели ситуация станет значительно спокойнее и понятнее.
Рыбы
Ретроградный Меркурий сейчас находится в вашем первом доме, поэтому вы можете чувствовать себя немного растерянными. Может появиться ощущение, что реальность ведет себя странно, а планы постоянно меняются. Больше всего вас может раздражать неопределенность — когда непонятно, что будет дальше и куда двигаться.
Но важно помнить: ретроградный Меркурий — это время переосмысления. Сейчас не лучший момент для новых начинаний или резких решений.
Солнце в вашем первом доме делает вас заметнее для окружающих, а Марс в том же секторе может усиливать раздражительность, особенно ближе к концу недели. Из-за этого даже мелкие события способны вызывать эмоциональную реакцию.
Лучшее, что вы можете сделать сейчас, — замедлиться. Сосредоточьтесь на повседневных делах и задачах, которые нужно выполнить именно на этой неделе. Составьте список и отмечайте даже небольшие достижения.
Если почувствуете напряжение, поможет прогулка, спорт или любая физическая активность. Это позволит восстановить внутреннее равновесие. Когда вы перестанете пытаться контролировать все сразу и сосредоточитесь на текущих задачах, станет намного легче. Остальное сложится позже — и гораздо проще, чем кажется сейчас.