Черная полоса заканчивается: у трех знаков зодиака после 15 марта начнется новая жизнь

Однако полностью расслабляться пока рано: Меркурий все еще остается ретроградным в Рыбах еще около двух недель. Это значит, что возможны путаница, недоразумения, поломки техники и отмененные встречи. Этот период лучше использовать для пересмотра старых дел, исправления ошибок и возвращения к незавершенным вопросам. Не удивляйтесь, если вдруг появится желание вспомнить прошлое или восстановить контакт с кем-то из прежней жизни — так часто работает ретроградный Меркурий.