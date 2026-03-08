Международный женский день: кто придумал его отмечать и зачем он нужен?

Демонстрация в Нью-Йорке, с которой все началось, состоялась 28 февраля. Клара Цеткин не называла конкретную дату. Первое празднование женского дня в Германии прошло 19 марта — в память о мартовской революции 1848 года в Пруссии. После этого в разных странах женский день отмечали 2, 9 и 12 марта, а также 2 и 12 мая.