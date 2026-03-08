Международный женский день: кто придумал его отмечать и зачем он нужен?
В этом году 8 марта мир отмечает Международный женский день уже в 113-й раз. За пределами постсоветского пространства этот праздник менее популярен, хотя многие о нем слышали, и ООН признает 8 Марта памятной датой.
Но почему решили отмечать этот день и почему именно 8 марта? Это праздник или скорее протест? И как насчет Международного мужского дня?
1. С чего все началось?
Как и 1 мая, праздник 8 Марта вырос из рабочего движения и имеет американские корни.
В 1908 году 15 тысяч женщин в Нью-Йорке вышли на демонстрацию, требуя сокращения рабочего дня, повышения зарплаты и права голоса (в большинстве штатов женщины получили его в 1920 году, когда была принята 19-я поправка к Конституции США). В следующем году Социалистическая партия Америки предложила сделать последнюю воскресную дату февраля днем работающих женщин.
В августе 1910 года известная деятельница немецкой социал-демократии Клара Цеткин на конференции в Копенгагене предложила учредить Международный день борьбы за равноправие и эмансипацию женщин. Около ста участниц из 17 стран единогласно поддержали эту идею. В 1911 году его впервые отметили в Германии, Австро-Венгрии, Дании и Швейцарии.
2. Почему именно 8 марта?
Демонстрация в Нью-Йорке, с которой все началось, состоялась 28 февраля. Клара Цеткин не называла конкретную дату. Первое празднование женского дня в Германии прошло 19 марта — в память о мартовской революции 1848 года в Пруссии. После этого в разных странах женский день отмечали 2, 9 и 12 марта, а также 2 и 12 мая.
Дата 8 марта пришла в международное левое движение из России. В 1917 году в этот день (23 февраля по старому стилю) началась забастовка работниц ткацких фабрик Выборгского района Петрограда (ныне Санкт-Петербург). Их требования переросли в революцию. Через неделю царь отрекся от престола.
В 1975 году Генеральная ассамблея ООН объявила 8 марта днем празднования достижений женщин во всех сферах жизни и днем протеста против неравенства.
3. Есть ли у 8 Марта свои цвета?
Да, это фиолетовый (или пурпурный), зеленый и белый.
Эти цвета как символ борьбы за равноправие предложил Британский женский социально-политический союз в 1908 году. Пурпурный обозначает справедливость и достоинство, зеленый — надежду, белый — чистоту.
4. Существует ли Международный мужской день?
Да, он отмечается 19 ноября более чем в 80 странах, включая Великобританию, хотя официального признания ООН у него нет. Основное внимание уделяется укреплению мужского здоровья и современной роли мужчин в семье.
5. Как в разных странах отмечают 8 Марта?
В Китае у женщин рабочий день длится четыре часа вместо восьми, однако эта рекомендация Государственного совета Китая не является законом, и часть работодателей ее не соблюдает.
В Италии женщинам 8 марта дарят цветы мимозы. Эта традиция появилась в Риме вскоре после Второй мировой войны, ее происхождение точно неизвестно.
В США март считается месяцем женской истории. Каждый год президент выступает с заявлением, в котором отдает должное достижениям и вкладу американских женщин.
6. Праздник или протест?
Организаторы празднования Международного женского дня в 2021 году выбрали девиз с хештегом #ChooseToChallenge («Выбери вызов»). Основная идея — мир бросает человеку вызовы, и каждый лично отвечает за свой выбор.
«Мы все можем принять вызов и громко заявить о гендерных предрассудках и неравенстве. Мы все можем находить и прославлять достижения женщин. Мы можем совместными усилиями строить более справедливый мир», — говорится в заявлении организаторов.
7. Зачем это нужно?
Последние годы отмечены прогрессом в деле равноправия женщин, и борьба за него получила новый размах. В США впервые в истории женщиной-вице-президентом стала представительница цветного населения Камала Харрис.
В 2019 году в Финляндии была сформирована коалиционная правительственная команда во главе с пятью женщинами.
Северная Ирландия легализовала аборты, Судан отменил закон, который подробно регламентировал, как женщины должны одеваться и вести себя в общественных местах.
Наконец, движение #MeToo, возникшее в 2017 году, продолжает оставаться глобальным фактором борьбы с недопустимыми сексуальными домогательствами и привело к осуждению ряда виновных.