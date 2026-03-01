1000 моделей автомобилей под одной крышей
Житель Кулдиги Руслан Финогенов — поклонник ралли и коллекционер моделей автомобилей с солидным стажем.
ФОТО: 1000 автомобилей под одной крышей - Руслан из Кулдиги с 10 лет коллекционирует модели машин
Житель Кулдиги Руслан Финогенов — поклонник ралли и коллекционер моделей автомобилей с солидным стажем. На гонки он регулярно ездит уже около 40 лет, а в его коллекции есть такие экспонаты, которые больше нигде не найти. Например, бронемашина из фильма «Мираж»!
Коллекционировать модели Руслан начал в 10–11 лет, когда получил в подарок от друзей родителей первые машинки. Сейчас его дом напоминает музей: стены комнаты полностью заняты полками с моделями, машинки стоят в прихожей и даже у стены гаража.
На вопрос, сколько моделей в его собрании, Руслан отвечает, что около тысячи, но точного учета не ведет. Однажды пытался пересчитать, но после восьмисотой сбился. Самая ценная часть коллекции размещена в гостиной, а часть хранится на чердаке в коробках.
Автопарк агента 007
Каждый серьезный коллекционер специализируется на определенной теме — охватить все невозможно. У Руслана таких тем две. Первая — автомобили из фильмов о Джеймсе Бонде.
«Я не арабский шейх, чтобы покупать каждый выходящий модельный автомобиль, поэтому выбрал несколько основных направлений. С детства люблю фильмы о Бонде, поэтому решил собирать машины, которые появляются в этих картинах», — объясняет коллекционер.
Дополнительный стимул дал друг из Англии, который сообщил, что там выходит журнальная серия о Бонде с подарками — в том числе моделями автомобилей. Всего вышло около 150 номеров, что и стало основой коллекции. Когда серия завершилась, Руслан сам взялся за дело: переделывал стандартные магазинные модели в точные копии автомобилей из фильмов и создавал мини-сцены из бондианы — например, эпизод погони на стамбульском рынке.
В результате одна стена квартиры заставлена бондовскими реликвиями: десятки моделей, копия пистолета Бонда, карточки, игральные карты, специальные пивные банки и другие тематические сувениры, включая зеркальце «девушки Бонда».
Из актеров, игравших агента 007, Руслан особенно выделяет Роджера Мура и Пирса Броснана — за чувство юмора их Бонда. В то же время он с уважением относится и к Дэниелю Крейгу, который сам выполнял многие трюки.
Ралли превыше всего
Второе направление коллекции — ралли. Будучи страстным поклонником автоспорта с детства, Руслан собрал модели автомобилей всех чемпионов мира, а на некоторых есть автографы самих гонщиков. Разумеется, в коллекции представлены и машины лучших латвийских пилотов.
«Ралли — мой приоритет, и здесь я особо не смотрю на цену — конечно, в разумных пределах», — говорит он.
Самый дорогой экземпляр в его собрании — не раллийный автомобиль, а футуристический Audi из фильма Я, робот. Таких моделей изготовлено всего 47, и каждая — ручной работы.
«Родители подарили мне деньги с условием купить что-то долговечное. Долго думал, пока в интернете не увидел, что осталось всего две такие модели — серебристая и черная. В фильме черной не было, значит, нужна серебристая. Добавил свои деньги и купил примерно за 110 латов. Позже появились и другие дорогие модели — например, редкий “КамАЗ” с ралли “Дакар” за 110 евро. Но новая версия “КамАЗа” стоит уже более 200 евро — тут у меня рука не поднимается. Какие-то границы все же есть…»
Где он находит новые экспонаты?
Большинство моделей Руслан покупает в магазинах или находит в интернете, но иногда интересные вещи попадаются и в секонд-хендах. А порой — буквально под ногами.
Так, одну из моделей Aston Martin он нашел брошенной в песочнице в Англии. У нее было сломано зеркальце, но после разборки, ремонта и чистки модель стала как новая.
Кроме покупки и обмена серийных моделей, коллекционер активно занимается доработкой. Например, обычный советский «Москвич» или «Жигули» с помощью наклеек и деталей превращается в раллийный автомобиль 1970-х годов. Работа почти ювелирная: перекрасить, заменить колеса, установить нужную решетку радиатора, подобрать наклейки с номерами и рекламой, добавить каркас безопасности.
«Возни много, у меня для этого целый набор инструментов. Чтобы сделать спортивные “Жигули”, нужно поставить спортивные сиденья, другие колеса, противотуманные фары, дуги безопасности, перекрасить и наклеить надписи. И далеко не все надписи можно просто купить», — рассказывает мастер.