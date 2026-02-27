ФОТО: от топки углем до VIP-вагона! Марина уже 45 лет работает проводницей

Марина на мгновение задумывается и добавляет, что многое из того, что сегодня называют «тяжелой работой», для нее выглядит в ином масштабе. «Я не скажу, что тогдашняя работа была легкой. Она была физически очень тяжелой. Мы застилали постели как в гостинице, мыли стены, потолки, чистили ковры. Топили углем, таскали его, чистили печи. Под вагоном убирали снег, лед — все. Нам все приходилось делать физически. Нужно было проверять тормозные колодки, смотреть все, что внизу. Сейчас молодежь иногда говорит: “Мне ужасно тяжело, мне ужасно трудно…” Но это не то. Сейчас — сумка с аппаратурой, да, все это есть, но это не то же самое. Сейчас больше ходьбы — туда-сюда, туда-сюда… десять часов. Это трудно, да, но не так физически тяжело, как тогда».