Анне Вески - 70 лет: накануне юбилея популярная эстонская певица перепела хит "Espresso Macchiato"

Широкую известность артистка приобрела в 1980-е годы. Она активно гастролировала по всему Советскому Союзу, выступала на крупнейших концертных площадках, участвовала в международных фестивалях и исполняла композиции как на эстонском, так и на русском языке. Ее хиты звучали по радио и телевидению, а пластинки расходились большими тиражами.