Анне Вески - 70 лет: накануне юбилея популярная эстонская певица перепела хит "Espresso Macchiato"
Легенда эстонской эстрады отмечает 70 лет и продолжает выходить на сцену. Накануне юбилея Анне Вески удивила публику, исполнив современный хит Томми Кэша "Espresso Macchiato" на финале национального отбора Eesti Laul 2026.
27 февраля 70 лет исполнилось Анне Вески — одной из самых узнаваемых и любимых певиц Эстонии. Ее имя на протяжении десятилетий ассоциируется с золотой эпохой эстонской и советской эстрады, а песни давно стали частью музыкальной истории региона.
Широкую известность артистка приобрела в 1980-е годы. Она активно гастролировала по всему Советскому Союзу, выступала на крупнейших концертных площадках, участвовала в международных фестивалях и исполняла композиции как на эстонском, так и на русском языке. Ее хиты звучали по радио и телевидению, а пластинки расходились большими тиражами.
Даже спустя десятилетия Вески остается в профессии. Она продолжает участвовать в концертах, телевизионных проектах и культурных мероприятиях, подтверждая статус артистки, сумевшей сохранить любовь публики разных поколений.
В середине февраля певица вновь оказалась в центре внимания: финальный концерт национального конкурса Eesti Laul 2026 она открыла неожиданным номером — исполнила песню «Espresso Macchiato», с которой победитель прошлогоднего отбора Tommy Cash покорил публику. Интерпретация в исполнении Вески прозвучала как своеобразный мост между поколениями — от современной сцены к артистке, чья карьера началась более сорока лет назад.
Анне Вески — лауреат многочисленных премий и государственных наград, внесшая значительный вклад в развитие эстонской популярной музыки. Ее сценическая энергия, узнаваемый тембр и искренность по-прежнему находят отклик у слушателей. Юбилей певица встречает в творческой форме — с новыми выступлениями и неизменной поддержкой поклонников, для которых ее имя давно стало символом целой эпохи.
Портал Otkrito.lv поздравляет певицу с юбилеем и желает ей крепкого здоровья и неиссякаемой энергии для продолжения творческого пути!