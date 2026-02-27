Глава Резекненской думы наконец получил допуск к гостайне

Янис Тутинс, исполняющий обязанности председателя Резекненской думы вместо отстраненного от должности Александра Барташевича, получил допуск к государственной тайне, сообщили агентству LETA в самоуправлении. В думе не стали комментировать, получил ли он допуск на максимально возможный срок, так как это закрытая информация.