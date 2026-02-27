Временно возглавляющий Резекненскую думу Янис Тутинс.
В Латвии
Сегодня 15:05
Глава Резекненской думы наконец получил допуск к гостайне
Янис Тутинс, временно возглавляющий Резекненскую думу после отстранения Александра Барташевича, получил допуск к государственной тайне.
Янис Тутинс, исполняющий обязанности председателя Резекненской думы вместо отстраненного от должности Александра Барташевича, получил допуск к государственной тайне, сообщили агентству LETA в самоуправлении. В думе не стали комментировать, получил ли он допуск на максимально возможный срок, так как это закрытая информация.
Решение Службы государственной безопасности о допуске к гостайне исполнительного директора Евгении Кущ пока не принято. Уже известно, что допуск к гостайне получил и заместитель председателя Резекненской думы Алексей Стец.
Уже сообщалось, что министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс отстранил Барташевича от должности, так как тот не получил допуск к гостайне.