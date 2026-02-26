Финансовые проблемы закончатся для трех знаков зодиака с 27 февраля

В пятницу Марс образует квадрат к Урану, и вместе с этим заканчиваются ожидание и тревога. Мощная энергия Марса затрагивает сферу наших ценностей и удовольствий. Этот напряженный аспект дает возможность отступить на шаг назад и понять, что работает, а что — нет, пишет YourTango.