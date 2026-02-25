Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 25 февраля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
А вы нашли свое место под солнцем? Нашли, но оно занято? Гоните прохвоста, что это он расселся на вашем, самой судьбой вам предназначенном, стуле!
Телец
Поддерживайте чистоту и порядок в общественных местах, не сорите, не курите, не пейте. Не забудьте сделать зарядку. И постарайтесь сохранить спокойствие, оно вам еще понадобится.
Близнецы
Вы склонны выполнять лишнюю работу. Ограничьте свои действия собственными интересами, тем самым вы сэкономите массу времени и сил. Тот факт, что кто-то не в состоянии разобраться в своих делах, еще не означает, что ими обязаны заниматься вы.
Рак
Сегодня кто-то неотягощенный чувством уважения к ближнему может полностью разбить вам день только потому, что ему что-то пришло в голову. Постарайтесь не планировать ничего важного на этот день.
Лев
Вам сегодня дано увидеть то, что скрыто от глаз других. Но не стоит использовать собственное знание, если оно может принести неприятности окружающим.
Дева
Сегодня, прежде чем говорить что-то, что может иметь последствия в будущем, остановитесь и подумайте. Нынче вы можете совершить довольно дорогостоящую ошибку.
Весы
Сегодня все должно быть на порядок лучше, чем вчера. Вы и ваше поведение - в том числе.
Скорпион
Сегодняшний день принесет вам ощущение неуверенности и, в то же время, - восхищения происходящим. Не робейте, смело идите на зов - и вы не пожалеете о своей опрометчивости.
Стрелец
Сегодня вы будете как никогда более уверены в собственных силах. Не стоит пытаться ограничить себя, боясь, что ваша самоуверенность излишня. Отнюдь, вы действительно очень многое можете себе позволить.
Козерог
Сегодня не стоит посещать злачные места, вы не получите от этого никакого удовольствия, сколь бы хорошо выбранное вами заведение ни было. Отложите подобные развлечения до лучших времен.
Водолей
Сегодня вас могут поймать на крючок, заставив дать обязательство, которое в здравом уме о твердой памяти вам покажется бредом сивой кобылы в лунную ночь. Не стоит быть слишком податливым, лучше уж заработать репутацию невежливого упрямца.
Рыбы
Сегодня вы имеете неплохой шанс обнаружить среди царящего внутри вас легкого хаоса некое очень полезное знание. Постарайтесь более его там не терять. На бумагу запишите, например.