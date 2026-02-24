Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 24 февраля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Если сегодня вам придется что-то выбирать, не останавливайтесь, пока не пересмотрите все, что имеется в наличии. Согласно закону всеобъемлющего свинства, самый привлекательный и наиболее подходящий вариант окажется наиболее глубоко закопанным.
Телец
Окружающих хлебом не корми - дай повлиять на ваше мнение. Бог с ними, пусть влияют, может, что полезное подскажут...
Близнецы
Сегодня, к сожалению, ваши прекрасные идеи, сколь бы верными и своевременными они не были, большого толку не принесут. Их лучше не озвучивать по крайней мере до завтра, чтобы не пришлось потом повторяться.
Рак
Помилосердствуйте, вы же не совсем всемогущи, у вас все-таки есть какие-то пределы возможностей. Не надо взваливать на свои плечи совсем всю работу. Позвольте присоединиться к ней еще кому-нибудь.
Лев
Та легкость, с которой вы готовы финансировать всякую идею в конце концов приведет вас к серьезным потерям. Когда речь идет о финансах думать надо значительно больше семи раз.
Дева
Сегодня эффект падающего домино будет работать на вас. Приложите минимальное усилие в верном направлении, и остальное произойдет само.
Весы
Сегодня вы будете знать ответы на все вопросы. Будьте же благосклонны к окружающим, не скрывайте от них своего знания.
Скорпион
Сегодня судьба будет благосклонна к вам в целом, но по мелочам станет подсовывать пакости, которые, хоть и не смогут повлиять на общую ситуацию, но настроение подпортить сумеют. Не поддавайтесь.
Стрелец
Сегодня вас будут часто отвлекать, тем не менее не стоит отказываться от планов на этот день. Вы должны успеть сделать все, что наметили.
Козерог
Нынче вы будете преисполнены решимости достичь некоторой никому, в том числе, возможно, и вам, неизвестной цели. Однако горе тому, кто посмеет усомниться в успешности ваших действий.
Водолей
Сегодня вы, наконец, увидите свет в конце тоннеля. Только вот захотите ли вылезать из теплого и относительно безопасного, хоть и темного места?
Рыбы
Проведите сегодня хотя бы пару часов вне дома. Ваша аура разрастется до неимоверных размеров, ее стоит расправить и проветрить на просторе.