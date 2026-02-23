Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 23 февраля
Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 23 февраля

В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.

Овен

Способность к сочувствию позволяет вам лучше понимать других. Вы способны разобраться в их переживаниях и желаниях, квалифицированно утереть сопли и т.д. и т.п.

Телец

Ваши ожидания должны оправдаться, только не стоит уступать неблагоразумным требованиям. Взаимные обязательства - штука может и не самая веселая, зато позволит чувствовать себя увереннее.

Близнецы

Сегодня у вас будет реальный шанс наверстать упущенное. Способность действовать быстро, но без лишней спешки на дороге не валяется, так что эксплуатируйте ее на полную катушку.

Рак

Сегодня вы будете в центре внимания людей, которые, окружая вас ежедневно, отнюдь не каждый день вас замечают. Чем же это будет вызвано, интересно знать?

Лев

Сегодня вас могут подвести эмоции. Придется потратить немало сил и времени на то, чтобы их утихомирить и обрести, наконец, способность адекватно воспринимать происходящее и выдавать соответствующую реакцию.

Дева

Изменить все вокруг нетрудно, однако последующие улучшения потребуют значительно большего количества сил, нежели то, которым вы располагаете. Привлеките к этому процессу других.

Весы

Сегодня кто-то может попытаться вас обмануть. Присматривайтесь к происходящему повнимательней, вряд ли стоит позволять этому случиться.

Скорпион

Сегодня для вас важно понимание целей вашего семейства. Понимание сближает, а это как раз то, что вам сейчас нужно.

Стрелец

Вы стремитесь следовать сразу во всех направлениях и искренне удивлены тем, что это не слишком хорошо получается. Придется чем-то пожертвовать, установите приоритеты.

Козерог

Сегодня вам не придется метаться в поисках чего-то нового. Все кардинальнейшим образом изменит всего один телефонный звонок. Вам остается лишь дождаться его.

Водолей

Невозможно полностью подготовиться к неожиданности, но быть во всеоружии к тому моменту, когда это событие произойдет, в ваших силах. На ваших глазах сегодня может случиться что-то просто-таки исторических масштабов.

Рыбы

Всем, кто придет сегодня с желанием втравить вас в какую-то авантюру, стоит от порога сказать свое твердое "нет". Этот день не предназначен для активных, а уж тем паче агрессивных действий.

