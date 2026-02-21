После 22 февраля жизнь трех знаков зодиака изменится к лучшему
Легкость этого дня вполне заслужена после преодоленных трудностей. В конце тоннеля определенно виден свет. Начиная с воскресенья, эти знаки зодиака понимают, что усилия, которые они приложили для восстановления и обновления своей жизни, не только дают результат, но и становятся их новым образом жизни.
Овен
Вы наконец избавляетесь от давних, изматывающих раздражений. Всем известно, как трудно отказаться от того, к чему привык, даже если это приносит негатив.
Однако в вашем случае, Овен, целительная энергия Хирона помогает понять, что вам больше не нужно нести этот стресс. Пора отпустить его. Именно так 22 февраля вы делаете свою жизнь мгновенно легче. В тот момент, когда вы осознаёте, что раздражению больше не на что опереться, вы дарите себе свободу и душевное спокойствие.
Дева
22 февраля приносит серьёзное снижение уровня стресса. Хотя вам не всегда свойственно так легко расслабляться, сейчас вас поддерживает целительная энергия Хирона.
Похоже, вы достигли в жизни точки, Дева, когда самокритика больше не работает. Будто вы наконец пришли к пониманию, что действительно хотите жить в мире и гармонии. И когда вы осознаёте, что именно вы сами стояли у себя на пути, вас накрывает огромная волна любви. Так вот что значит жить в покое? Да, Дева. Это реально. Позвольте себе это.
Рыбы
22 февраля вас накрывает волна энергии, настраивающая на светлое будущее. Вы давно не чувствовали себя так, поэтому сначала ощущения могут быть немного неустойчивыми. Не переживайте. Когда вас поддерживает энергия Хирона, она остаётся с вами до конца пути — а этот путь ведёт к полному восстановлению.
Начиная с воскресенья вы чувствуете исцеление на уровне разума, тела и духа. Какая же это лёгкость! Представьте — не тревожиться целыми днями напролёт. В этот день, Рыбы, вы отпускаете чувство вины и апатию, освобождая себя для более лёгкой и гораздо более счастливой жизни.