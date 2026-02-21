Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 21 февраля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Этот день стоит начать как можно раньше. Удачной будет именно первая его половина, примерно до полудня, так не упускать же возможности, валяясь в постели до часу.
Телец
Сегодня вам, возможно, придется встать на защиту силы, которая неизмеримо больше вас. Когда все закончится благополучно, не забудьте предъявить этой силе счет.
Близнецы
Далеко не все можно восстановить. Вспомните об этом, прежде чем бить в сердцах об пол старинную вазу, желая доказать свою правоту домашним. Потеряете и вазу, и их уважение.
Рак
Будьте внимательны, сегодня вам представится весьма удобная возможность несколько улучшить свое положение. Но ее надо заметить, сама в руки не дастся.
Лев
У вас мало времени, о сделать надо очень и очень многое. Хорошо бы использовать эффект Тома Соера, но для этого нужен талант.
Дева
Возьмите на себя ответственность за сложившуюся ситуацию. Если вы не сделаете этого сами, то ее возложат на вас другие и сделают это в нелестных для вас выражениях.
Весы
Сегодня страсть к познанию мира может завести вас слишком далеко. Именно в такие дни делаются потрясающие открытия, о которых потом жалеет все человечество.
Скорпион
Сегодня в результате необдуманного действия или просто допущенной вами ошибки, произойдет событие, которое приведет к весьма занятным последствиям. Не пытайтесь его предотвратить, тем самым вы лишите себя приятного приключения.
Стрелец
Если вы хоть на секунду можете усомниться в своей способности отвечать за собственные слова, лучше промолчите весь день. Нынче очень вероятна возможность сесть в лужу по собственной глупости.
Козерог
В тихом омуте обычно водится что-то малопонятное, а потому пугающее. Сегодня таким омутом будете вы. Реакция ваша может оказаться не совсем адекватной, слова, которые вы хотели бы произнести будут сильно отличаться от того, что вы скажете вслух. Вы вообще будете настолько странны, что, возможно, стоило бы переждать это время, не появляясь на людях.
Водолей
Чем легче вы сегодня будете воспринимать происходящее, тем больше будет вероятность удачного разрешения ваших дел. Философия пофигизма, собственно, всегда была наиболее продуктивной идеологией.
Рыбы
Сегодня все будет получаться настолько гладко, что было бы нелишне пошагово записать последовательность ваших действий, дабы иметь возможность воспроизвести их в дальнейшем, с надеждой на столь же блистательный результат.