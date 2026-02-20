Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 20 февраля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Не сдавайтесь - вы находитесь уже на самом пороге. Нужно только не побоятся войти.
Телец
Сегодня для продуктивной работы вам потребуется благородная идея. О мире во всем мире, например. Если таковая вами овладеет, можете не сомневаться, вы создадите нечто вечное.
Близнецы
Сегодня вы, возможно, вынуждены будете пожинать плоды собственной невнимательности. Смягчить последствия уже свершившегося факта практически невозможно, но можно и нужно извлечь соответствующий урок, и постараться не повторять такой ошибки ближайшие пару дней.
Рак
Ситуация, в которой вы находитесь, весьма нестабильна, но сегодня будет работать на вас. Воспользуйтесь моментом, он быстротечен.
Лев
Свежесть вашего подхода к набившим оскомину проблемам сегодня будет поражать самое смелое воображение. Единственным ограничением могут стать ваши силы - их будет немного.
Дева
Ощущение вечного цейтнота в любой сфере деятельности - ситуация постоянная и абсолютно нормальная. И это еще не причина, чтобы отказывать себе в отдыхе.
Весы
Сегодня вы вполне способны на оптимизацию трудовой деятельности. Наличие большого количества энергии совершенно необязательно подразумевает необходимость потратить ее всю и немедленно.
Скорпион
Все, что вы сегодня будете делать - не серьезно. Так что, чтобы не особенно расстраиваться по этому поводу, лучше провести день в увеселениях.
Стрелец
Трава, как известно, зеленее там, где нас нет. Сегодня соблазн переместиться в ту самую местность со столь зеленой растительностью может оказаться настолько большим, что вечером вы можете очнуться в самолете, следующем в Новую Зеландию.
Козерог
Не все то золото, что блестит. А ведь иногда искушение столь велико. Сегодня есть шанс, что поддавшись ему, вы сможете приобрести нечто, жизненно вам необходимое.
Водолей
Сегодня вы будете передвигаться с такой бешеной скоростью, что окружающим достаточно будет моргнуть, чтобы потерять вас из виду. По вашей собственной ли инициативе, по чужой ли - день этот спокойным назвать будет трудно.
Рыбы
Куда бы вы ни шли, от себя вы все равно не убежите. Пришло время сесть и, не торопясь, с холодной головой, обдумать давнишнюю проблему. Это занятие настолько утомительно, что, когда вы закончите, найдите пару часов для отдыха.