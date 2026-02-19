Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 19 февраля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Позаботьтесь о составлении свода правил касательно ведения домашнего хозяйства и совместного проживания. Желательно письменного, дабы в случае расхождения во мнениях было к чему апеллировать.
Телец
Постарайтесь не спешить с принятием решений сегодня. Ситуация еще не достигла в своем развитии той точки, когда вам следует выступить со своей партией.
Близнецы
Сконцентрируйте всю свою энергию на достижении основной цели, хватит размениваться по мелочам. Любого рода компромиссы лишь помешают вам сегодня.
Рак
Сегодня вы будете располагать достаточным количеством душевных и физических сил, чтобы свернуть пару гор. Придется потратить немало времени на выбор объекта, к которому оные силы можно было бы приложить, а то как бы даром не пропали.
Лев
Проблема, которая встанет перед вами сегодня, заполнит день от начала и до конца. Вам придется сражаться с ней в одиночестве, привлечение к этому занятию еще кого-то только помешает вам и спутает планы.
Дева
Можете расслабиться - на сегодняшний день вы сделали все от вас зависящее. Тем самым вы вполне заслужили право получить определенное вознаграждение за труды, о чем нелишне будет тактично напомнить.
Весы
Такое качество как нерешительность вам не слишком присуще, но, всякое бывает, и сегодня вас одолеет именно она. Возможно какие-то дела придется отложить, это все же лучше, чем испортить впечатление о себе неожиданной дрожью в голосе.
Скорпион
Сегодня вам не стоит полагаться на интуицию, а также надеяться на кривую, которая, даст бог, вывезет. Не вывезет, за необдуманные поступки, совершенные нынче вы получите по полной программе.
Стрелец
Если вы не состоянии выполнять собственные обязательства - какое право вы имеете требовать обязательности от других? Проявите желание и способность отвечать за свои слова, и все станет проще, в том числе и для вас.
Козерог
Если есть возможность - возьмите пару отгулов. Впереди ждет тяжелая работа, перед которой неплохо было бы отдохнуть и зарядиться энергией.
Водолей
Сегодня вам может оказаться нелегко убедить людей в своей правоте. Не стоит и пытаться, просто поступите так, как вы считаете нужным, то, что вы были правы, признают позже.
Рыбы
Сегодня ваша очередь плясать качучу на чьих-то нервах. Воспользуетесь ли вы возможностью - дело хозяйское.