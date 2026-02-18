Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 18 февраля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня большая часть тайного может стать явным. Будем надеяться, что это вам только на руку.
Телец
Если в вашей жизни случится неудачный день, это еще не будет означать конца света. Может вы просто делаете что-то не так? Оглядитесь.
Близнецы
Сегодня вам вряд ли удастся провести хоть пару минут в мечтаниях. Расслабиться вам не дадут. Не ставьте перед собой масштабных целей, за вас это сделают другие.
Рак
Сегодняшний день может оказаться неприятным. Вы можете обнаружить, что довольно близкий вам человек не заслуживает того доверия, которое вы ему оказывали.
Лев
Не старайтесь найти причину для печали - не найдете. И учтите, что ваше хорошее настроение на редкость заразительно. Так что к недругам даже подходить не стоит, дабы не заразить.
Дева
Ваши эмоции сегодня будут первейшим из ваших врагов. Ни в коем случае не позволяйте им завладеть собой. Нынче вам целый день придется говорить себе "Спокойно" и глубоко дышать, хоть это и вредно.
Весы
Сегодня ваш оптимизм будет настолько силен, что вы сможете справиться практически с любым делом. Отсутствие страха потерпеть неудачу очень помогает в работе.
Скорпион
Сегодняшний день может показаться вам скучным, однако отсутствие новостей само по себе является хорошей новостью. Хоть отдохнете малость.
Стрелец
Вам остался всего один шаг до достижения цели. Постарайтесь сделать его максимально аккуратно, а то как бы не пришлось возвращаться к самому началу.
Козерог
Вы сегодня вполне можете стать вдохновителем всевозможных изменений. Будьте осмотрительны, излагая очередную блистательную идею, слишком велика вероятность, что ее воплотят в жизнь без вашего ведома.
Водолей
Сегодня вы будете центром всеобщего благосклонного внимания. Только не вздумайте обижаться, если над вами будут подшучивать - это не со зла.
Рыбы
Сегодня, чем более сильное отвращение будет вызывать у вас то или иное занятие, тем быстрее вы с ним будете справляться. Стоит воспользоваться моментом и переделать все неприятные дела, скопившиеся за последнее время.