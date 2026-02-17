Особое посвящение к 80-летию Петериса Васкса
В честь 80-летия выдающегося латвийского композитора Петериса Васкса в Малом Межотненском дворце в сотрудничестве с основанным композитором фондом в этом сезоне прозвучат четыре особых концерта.
6 июня в 19:00 в концерте «Петерису Васксу – 80. Празднование» будет представлена специально созданная к юбилею программа, включающая давно не исполнявшиеся и несколько подзабытые инструментальные произведения и песни. Их исполнят друзья композитора, собравшиеся вместе в честь этого события: скрипачка Магдалена Гека, альтистка Евгения Фролова, виолончелистка Гуна Шне, гобоистка Аманда Тауриня, контрабасист Матисс Эйсакс, трубач Йенс Холмс, аккордеонист Артур Новикс, перкуссионист Гунтарс Фрейбергс, пианистка Агнесе Эглиня, а также молодые вокалисты 10-й студии Театра Дайлес — Агате Гринхофа, Катрина Алтенберга, Эдуардс Редико и Ралфс Пузанс. Музыкальный консультант концерта — Юрис Вайводс.
28 июня в 18:00 в Малом Межотненском дворце с особой программой, созданной к юбилею Петериса Васкса, выступит Trio Palladio — скрипачка Ева Биндере, виолончелистка Кристине Блаумане и пианист Рейнис Зариньш. В центре программы — латвийская премьера произведения Васкса «Три пьесы скорби».
15 августа в 19:00, отмечая пятнадцатилетие фонда, в концерте «Пётр Васкс приглашает. Лето. Межотне» примут участие скрипачка Магдалена Гека, кларнетист Эгилс Шеферс, виолончелист Кристапс Бергс и пианистка Ивета Цалите. В этот вечер прозвучит премьера нового произведения Криста Аузниекса, «Fratres» для скрипки и фортепиано Арво Пярта, «Episodi e canto perpetuo» Петра Васкса для фортепианного трио, а также «Квартет на конец времени» Оливье Мессиана.
26 сентября в 19:00 выдающаяся латвийская скрипачка Винета Сарейка впервые исполнит Скрипичный концерт Петра Васкса. Вместе с французской пианисткой Амандин Савари прозвучат цикл Кароля Шимановского «Три мифа для скрипки и фортепиано, op. 30» («Источник Аретузы», «Нарцисс», «Дриады и Пан»), Летняя соната Петра Васкса для скрипки соло, Соната № 2 для скрипки и фортепиано Мориса Равеля, а также транскрипции Яши Хейфеца из оперы Джорджа Гершвина «Порги и Бесс».
Билеты на концерты можно приобрести в сети Biļešu Paradīze.