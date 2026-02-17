Особое посвящение к 80-летию Петериса Васкса

6 июня в 19:00 в концерте «Петерису Васксу – 80. Празднование» будет представлена специально созданная к юбилею программа, включающая давно не исполнявшиеся и несколько подзабытые инструментальные произведения и песни. Их исполнят друзья композитора, собравшиеся вместе в честь этого события: скрипачка Магдалена Гека, альтистка Евгения Фролова, виолончелистка Гуна Шне, гобоистка Аманда Тауриня, контрабасист Матисс Эйсакс, трубач Йенс Холмс, аккордеонист Артур Новикс, перкуссионист Гунтарс Фрейбергс, пианистка Агнесе Эглиня, а также молодые вокалисты 10-й студии Театра Дайлес — Агате Гринхофа, Катрина Алтенберга, Эдуардс Редико и Ралфс Пузанс. Музыкальный консультант концерта — Юрис Вайводс.