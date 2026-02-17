10 лет против быстрой моды: как латвийский бренд создал устойчивый стиль
Мы живём в эпоху, когда натуральные материалы стали роскошью, а качество - нишевым явлением. Создать устойчивый бренд на рынке, где темп задаёт быстрая мода, то есть стремление делать быстро, дёшево и много - непросто, но возможно. Латвийский бренд Nair, создающий изысканную одежду из высококачественных натуральных тканей и в этом году отмечающий своё десятилетие, - яркий тому пример.
Бренд Nair был создан как альтернатива быстрой моде и массовому рынку. Его основательница и руководитель Яна Назаренко подчёркивает: с самого начала она придерживалась принципа «меньше, но качественнее». Десять лет назад компания начинала с производства аксессуаров из эксклюзивных материалов - королевской альпаки, шёлка и кашемира, и эта философия сохранилась и после расширения ассортимента, к которому добавилась одежда. Производство в Латвии, ручная работа, натуральные ткани и дизайн, не подчинённый диктату одного сезона, по-прежнему остаются основой бренда. В прошлом году Nair открыл фирменный магазин в торговом центре Spice, и интерес покупателей подтверждает, что подход бренда к устойчивой моде востребован.
Одежда для себя, а не для других
Вспоминая начало предпринимательского пути, Яна признаёт, что сначала круг клиентов был небольшим, но со временем он расширился. «К нам стали приходить люди, уставшие от однообразия масс-маркета и синтетических тканей. Они искали индивидуальность и гардероб со смыслом, а не очередной тренд», - рассказывает Яна и добавляет, что все осталось по-прежнему. Аудитория даже стала шире. Клиенты Nair не следуют трендам быстрой моды. Одежда - это осознанный выбор, она должна служить долгие годы и легко вписываться в гардероб. Это также история о ценностях и устойчивости, заботе о себе и окружающей среде.
«Наши клиентки выбирают одежду, которая сочетает комфорт, элегантность и эксклюзивность - то, что в массовом сегменте уже трудно найти. Это одежда для себя, а не для того, чтобы радовать чужие взгляды», - говорит Яна.
Вызов, ставший историей успеха
Главный вызов бренда - донести до людей его ценности, но именно это стало историей успеха Nair. Эта одежда не конкурирует с рынком. У каждого изделия есть своя история, и каждое из них создаётся вручную. Такой подход требует высоких затрат, но только так можно обеспечить качество и долговечность. «Да, это продукт для требовательных клиентов, но мы рады, что такие люди есть, и их становится всё больше. Это доказывает, что настоящая, устойчивая и эксклюзивная мода нужна и ценится», - поясняет Яна.
Глобальные аналитики, в том числе компания по прогнозированию трендов Worth Global Style Network, также отмечают, что потребители всё чаще отдают предпочтение осознанному выбору и социально ответственному производству, а не быстро меняющимся модным циклам. Устойчивый подход постепенно перестаёт быть нишей и становится новой нормой, а не эксклюзивным выбором.
Признание за ответственное предпринимательство
Ответственный подход к бизнесу ценят и партнёры. Торговый центр моды и образа жизни Spice поддерживает экологичные и социально ответственные инициативы, ежегодно вручая премию «Устойчивый бренд» магазинам и компаниям, внедряющим принципы зелёного мышления в свою деятельность. В этом году среди лауреатов - не только Nair, но и MÁDARA Organic Skincare. После двух лет целенаправленной работы в 2025 году бренд официально получил сертификацию B Corp. Это признание подтверждает долгосрочную приверженность ответственному ведению бизнеса - от устойчивого выбора сырья и этичного производства до прозрачности и заботы о людях и планете. Награду также получил магазин Pako Lorente, где наряду с готовыми коллекциями доступен пошив одежды на заказ.