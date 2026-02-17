10 лет против быстрой моды: как латвийский бренд создал устойчивый стиль

Главный вызов бренда - донести до людей его ценности, но именно это стало историей успеха Nair. Эта одежда не конкурирует с рынком. У каждого изделия есть своя история, и каждое из них создаётся вручную. Такой подход требует высоких затрат, но только так можно обеспечить качество и долговечность. «Да, это продукт для требовательных клиентов, но мы рады, что такие люди есть, и их становится всё больше. Это доказывает, что настоящая, устойчивая и эксклюзивная мода нужна и ценится», - поясняет Яна.