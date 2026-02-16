Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 16 февраля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Вам придется столкнуться с проблемой выбора в таких масштабах, что вполне вероятным последствием может оказаться приступ депрессии. Не поддавайтесь ему, лучше оцените разнообразие.
Телец
Первое впечатление сегодня может жестоко обмануть вас. Убедитесь, что вы доверились уже как минимум второму, прежде чем принимать какое-либо решение.
Близнецы
Будьте сегодня добрым и отзывчивым. Обращайте побольше внимания на то, что творится вокруг вас. Не переходите дорогу в неположенном месте.
Рак
Сегодня вы, возможно, будете чрезмерно долго раздумывать, пытаясь принять абсолютно верное решение. Бестолку - логика тоже не всесильна, практически всякое решение включает элемент интуиции.
Лев
Сегодня вам следует повнимательнее отнестись к мелочам, насколько бы глобальны ни были занимающие вас вопросы. Стоит упустить одну, и назавтра одним глобальным вопросом станет больше.
Дева
Сегодня вам будет не слишком везти со сложной техникой. Так что лучше не трогайте домашние электроприборы, те же, что стоят на работе или у знакомых не так жалко.
Весы
Сегодня вам лучше не искать компании, у вас могут появиться трудности в общении с себе подобными. Придется удовольствоваться обществом телевизора.
Скорпион
Сегодня не самый удачный день для построения планов, особенно далеко идущих. Они вряд ли оправдаются, а день будет потерян.
Стрелец
Возможно, вам стоит быть несколько мягче. Вы склонны предъявлять чересчур высокие требования как к себе, так и к другим. А этого люди не любят.
Козерог
Сегодня обычно свойственная вам застенчивость будет забыта. Вы удивитесь, насколько легко вам будет заговорить с незнакомцем как со старым другом. Возможно, вы приобретете новых друзей.
Водолей
Сегодняшний день будет длинным и утомительным. Можно лишь пожелать, чтобы он поскорее закончился.
Рыбы
Отложите решение всякого вопроса, где требуется категорический ответ "да" либо "нет". Как бы вы не ответили сегодня, назавтра вам наверняка захочется сменить мнение.