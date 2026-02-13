Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 13 февраля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам стоит применять силу своего обаяния в малых дозах. Передозировка грозит тем, на ком вы будете его испытывать, полной и необратимой потерей головы.
Телец
Сегодня кто-то очень глупый может все испортить, причем руководствоваться он при этом будет самыми благими намерениями. Возможно, вам все-таки удастся спасти положение, если успеете перехватить эту замечательную личность и озадачить ее чем-нибудь до конца дня.
Близнецы
Сегодня вы не будете испытывать необходимости лазать за словом в карман. Это даже может вам навредить, постарайтесь хоть немного ограничивать бурю своего остроумия.
Рак
Все далеко не так просто, как вам может показаться сегодня. Не стоит делить палитру событий на черное и белое - обычно она состоит исключительно из оттенков серого цвета.
Лев
Все, что сегодня будет происходить, следует внимательно рассмотреть и тщательно осмыслить, ибо это будет иметь немаловажное значение в самое ближайшее время.
Дева
При желании сегодня вы смогли бы услышать и понять язык животных и растений. Ваши чувства будут обострены, и их придется тщательно оберегать.
Весы
Вы слишком любите балансировать на лезвии бритвы. Сегодня в этом не будет ни малейшей необходимости, так что слезайте. День вообще обещает быть мирным и на события небогатым.
Скорпион
Чем меньше народу будет наблюдать сегодня за вашей деятельностью, тем успешней она будет. Какая разница как вы что-то делаете, главное - результат.
Стрелец
Сегодня у вас появится шанс восстановить когда-то сожженный мост. Не спешите от него отказываться.
Козерог
Высказывайте свое мнение абсолютно искренне - это сегодня будет очень важно. Позвольте другим узнать то, что вы думаете о них и их деятельности.
Водолей
Сегодня у вас может возникнуть впечатление, что вы бегаете в колесе. Так и есть, вы тратите впустую непозволительно много энергии. Надо бы сбавить темп.
Рыбы
Вам сегодня предстоит играть роль боксерской груши. Вы умудритесь оказаться между двумя ссорящимися людьми, и получите, соответственно, от обоих.