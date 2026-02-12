Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 12 февраля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня, задавшись каким-то вопросом, вам придется попотеть, выясняя истину. Возможно, кому-то очень не с руки ваше любопытство.
Телец
Этот день должен быть осиян лучами вашего альтруизма. Не сможете обеспечить такового - пеняйте на себя.
Близнецы
Вам хочется и того, и другого, и третьего, и побольше. Однако, исходя из жизненного опыта человечества, получить все сразу не удастся. Выберите приоритетные направления.
Рак
Нет ничего более постоянного, чем временное. А то, что вы спланируете на небольшой срок сегодня - вообще простоит века. Так что стоит посерьезнее отнестись к планированию.
Лев
Вам кто-то звонил? Не ленитесь ответить на звонок. Во-первых это скорее всего окажется важным для вас, а во-вторых, не отвечать - просто невежливо.
Дева
Сегодня вы будете видеть и слышать только то, что хотели бы. Это, конечно, здорово, но к вечеру лучше вернуться в реальный мир.
Весы
Сегодня вы совершенно спокойно можете позволить себе расслабиться и не делать того, чего вам делать не хочется. Особо тяжких последствий ваша сегодняшняя ленность иметь не будет.
Скорпион
Сегодня вы легко будете поддаваться влиянию со стороны. Постарайтесь окружить себя людьми, чьего влияния не стоит опасаться.
Стрелец
Влияние Луны, возможно, заставило вас вертеться волчком последнее время, теперь же вы, наконец, сможете вздохнуть спокойно. Сегодня ничего не будет происходить, а если и будет, то ваше активное участие не потребуется.
Козерог
Вы сегодня будете в наилучшей форме. Окружающие будут с нетерпением и замиранием дыхания ожидать каждого вашего следующего шага. Можете разворачиваться на полную катушку, нынче должно получаться все.
Водолей
Сегодня вы будете склонны делать из мухи слона. Это неразумно по двум причинам: во-первых, все не так уж и плохо, а во-вторых, слоны в наших широтах очень мерзнут, это жестоко по отношению к бедному животному.
Рыбы
Нетипичная для вас нерешительность спасет вас от дурацкой ошибки. Однако не стоит терять хватку, потому только, что голос здравого смысла предостерегает вас от активных действий. Просто не надо спешить.