Свидание с адекватным человеком: почему провести 14 февраля одному - это привилегия

В конечном итоге, 14 февраля — это просто дата, одна из трехсот шестидесяти пяти. Она не определяет вашу ценность и не ставит диагноз вашей личной жизни. Любовь — это слишком масштабное чувство, чтобы упаковывать его исключительно в романтический контекст и ограничивать рамками одного дня. Умение быть счастливым наедине с собой — это не утешительный приз, а фундаментальный навык, который делает любую будущую связь (если вы её захотите) более здоровой и крепкой. Проведите этот вечер так, чтобы завтра проснуться с ощущением внутренней целостности, а не с облегчением от того, что праздник закончился. Ведь лучшая компания, которая у вас когда-либо будет, — это вы сами.