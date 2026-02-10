Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 10 февраля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам ни в коем случае не следует верить словам. Верить можно только числам, и то не всем. Например, прежде чем доверчиво сесть в автобус с нужным вам номером, рекомендуется переспросить, едет ли он в нужную вам сторону, а то вдруг у него еще где-нибудь номер пришпилен, другой, естественно.
Телец
Не воспаряйте в своих мечтах особенно высоко. Сегодня вам слишком сложно будет вернуться. Так и останетесь висеть, как Винни Пух на воздушном шарике. А вокруг пчелы... И вниз, между прочим, падать больно...
Близнецы
Сегодня значение будет иметь не только то, что вы говорите, но и то, как вы слушаете. Чем внимательнее вы будете, тем больше интересного и полезного для себя узнаете.
Рак
Сегодня в течении событий произойдут резкие перемены, которые не смогут вас не затронуть. Вероятнее всего у вас прибавится хлопот, но можно предположить, что они (хлопоты) будут приятными.
Лев
Сегодня вас может замучить комплекс неоправданной вины. Это штука вредная, причем не только для вашей собственной психики. Кто-нибудь вполне может им воспользоваться и крепко усесться у вас на шее.
Дева
Сегодня вам будет не слишком трудно сосредоточиться и проделать все, что вы на этот день наметили в хорошем темпе и с наилучшими результатами. Главное - успеть собраться в первой половине дня, ибо во второй вы уже будете действовать по инерции.
Весы
Сегодня вам предстоит общение с неким человеком, который будет вызывать скорее раздражение, чем желание с ним разговаривать. Не спешите избавиться от него - в самом ближайшем будущем он очень и очень пригодится.
Скорпион
Сколь бы странным это ни казалось, работу и удовольствие можно совместить, что вы сегодня и сделаете. Удачи!
Стрелец
Сегодняшний день может быть расцвечен неожиданными событиями и вашей на них нестандартной реакцией. На этот цирк будет интересно посмотреть, правда, лучше это делать со стороны.
Козерог
Постарайтесь сегодня не вмешиваться ни в чьи дела. Не разобравшись в тонкостях дела, вы можете натворить чего-то не того, действуя из лучших побуждений.
Водолей
Хватит держать объект своей привязанности в неведении относительно вашего к нему отношения. Если же вы уже успели открыть ему глаза на то обстоятельство, что он вам небезразличен, скажите это еще разок - и вам нетрудно, и ему приятно.
Рыбы
Вы собираетесь сказку сделать былью? Так действуйте, у вас получится. Только выберите хорошую сказку, нестрашную.