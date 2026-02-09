Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 9 февраля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
То, как обращаются с вами, в большинстве случаев есть отражение вашей собственной манеры обращаться с людьми. Так что, если вас что-то не устраивает, то сегодня вы сможете все исправить.
Телец
Как известно, война - ерунда, главное - маневры. Ваши проблемы несложно решить, надо лишь найти верный подход.
Близнецы
Сегодня у вас могут появиться большие и многообещающие перспективы. Что-то придется выбрать, вы вряд ли сумеете ухватиться за все возможности сразу.
Рак
Вы давно откладывали решение какого-то вопроса, но, похоже, его наконец необходимо решить. Самый простой и быстрый способ - сказать "нет", однако подобный выход из положения не всегда оправдывается впоследствии.
Лев
День это должен быть чрезвычайно удачным, нужно лишь не упустить момент. Необходимо в зародыше задушить мысли типа "у меня не получится" или "чудес не бывает". Чудеса бывают!
Дева
Сегодня вы целый день будете находиться в состоянии полной растрепанности чувств. Вам будет трудно решить даже самые простые вопросы. Не нервничайте понапрасну, положитесь на здравый смысл близких.
Весы
Сегодня окружавший вас последнее время густой туман начнет потихоньку развеиваться. Открывающееся поле деятельности потрясет вас своими размерами. Придется засучить рукава и начинать активно его вспахивать.
Скорпион
Сегодняшний день будет спокойным и неторопливым. Вы вполне можете себе позволить отключиться от реальности и вволю поблуждать по полям своего воображения, предаваясь мечтам.
Стрелец
Похоже, ваши планы подразумевают настолько большое количество всевозможных дел, что основной проблемой сегодня может стать извечное "с чего начать?". Начинайте с того, что ближе лежит, меньше времени на перемещения потратите.
Козерог
Сегодня вам будут чрезвычайно полезны всевозможные виды физической активности. Можете погоняться за общественным транспортом, если другие варианты вам недоступны.
Водолей
Постарайтесь сегодня не забыть, что в командной игре самое главное - хорошо налаженное взаимодействие между игроками. Попробуйте добиться чего-то подобного в отношениях с коллегами по работе.
Рыбы
Сегодняшний день будет полон неожиданностей, как приятных, так и не слишком. В любом случае, дела, запланированные заранее, лучше отложить, ибо переделать их не удастся.