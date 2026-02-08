Неделя судьбоносных решений: что ждет все знаки зодиака с 9 по 15 февраля
Эта неделя с 9 по 15 февраля 2026 года принесёт большие перемены для всех знаков зодиака, ведь мы готовимся к переходу Сатурна в знак Овна.
Овен (21 марта — 19 апреля)
Луна в Скорпионе в начале недели помогает вам, Овны, взглянуть в прошлое без страха. Во вторник, под Луной в Стрельце, становится легче почувствовать свою смелость и внутреннюю силу.
Венера в Рыбах с 10 февраля учит вас стойкости и умению наблюдать, не торопясь. Хотя сезон Водолея подталкивает к активному обдумыванию идей, впереди — несколько недель отдыха и плавного развития планов.
Луна в Козероге 12 февраля показывает, как двигаться к целям при поддержке окружающих, особенно теперь, когда Сатурн находится в вашем знаке.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Телец, Луна в Скорпионе облегчает общение с партнёром и друзьями, помогая обсудить важные вопросы в понедельник.
Со вторника Луна в Стрельце призывает к терпению и доброте в отношениях с окружающими. В четверг Луна в Козероге приносит ощущение стабильности, особенно в сфере карьеры.
Транзиты этой недели закладывают основу для энергии затмений, которые проявятся уже на следующей неделе. После входа Венеры в Рыбы направление дальнейших действий становится яснее.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Эта неделя, Близнецы, отлично подходит для обновления привычек и улучшения взаимодействия с другими людьми.
Венера входит в Рыбы 10 февраля, открывая благоприятный период для новых сотрудничеств и усиливая веру в собственные мечты. Это хорошее время для налаживания рабочих и учебных контактов, а также для разрешения конфликтов.
Луна в Козероге в четверг знаменует начало более спокойного и устойчивого этапа, поскольку Сатурн больше не оказывает жёсткого влияния на ваш знак.
Рак (21 июня — 22 июля)
Сатурн переходит в Овна и активирует вашу карьерную сферу. До этого, под Луной в Скорпионе, у вас есть время для заботы о себе и внутренней подготовки.
Луна в Стрельце со вторника подчёркивает важность внимания к деталям на работе. В четверг Луна в Козероге показывает, как дипломатичность помогает уладить конфликты.
Это неделя зрелости: умение проявлять мягкость и понимание по отношению к другим окажется особенно важным.
Лев (23 июля — 22 августа)
После мощного Полнолуния в вашем знаке пришло время применять полученные уроки.
Луна в Скорпионе фокусирует внимание на семье и близких, помогая проявить терпение в домашних вопросах. В середине недели, под Луной в Стрельце, пробудится творческая энергия — отличное время для новых начинаний.
Сатурн в Овне образует гармоничный аспект с вашим знаком, придавая вам дисциплину и выносливость. Луна в Козероге помогает сохранять фокус и строить планы на будущее.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Эта неделя становится для вас своеобразным сигналом к пробуждению.
Луна в Скорпионе приносит новые идеи и усиливает воображение. В середине недели Луна в Стрельце помогает выработать новые правила, особенно в профессиональной сфере.
Луна в Козероге в четверг приносит оптимизм в личную жизнь. Венера в этом секторе делает выражение чувств более лёгким и искренним, открывая сердце для любви.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Венера, ваш управитель, находится в возвышении, принося спокойствие и внутреннее равновесие.
Венера и Луна в Скорпионе обновляют сферу повседневных дел и помогают поставить новые цели. Луна в Стрельце расширяет круг общения и вдохновляет на социальную активность.
В конце недели Луна в Козероге побуждает пересмотреть цели, а Сатурн в Овне помогает увидеть верное направление, особенно в отношениях с другими людьми.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Неделя начинается романтично: Луна в вашем знаке и Венера в Рыбах усиливают чувства и очарование.
Со вторника Луна в Стрельце заставляет задуматься о финансах и привычках в расходах. С переходом Сатурна в Овна появляется больше ясности и самодисциплины.
Луна в Козероге в конце недели помогает эффективно работать в команде, а Венера в Рыбах усиливает вашу убедительность и красноречие.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
В начале недели важно не спешить и тщательно проверять детали, чтобы избежать ошибок в период будущего ретроградного Меркурия.
Венера входит в Рыбы во вторник, а Луна в вашем знаке делает этот день ярким и вдохновляющим. Отличное время для общения, обучения и работы над идеями из дома.
Луна в Козероге в четверг открывает новый этап дисциплины. Сатурн в Овне помогает развивать творческие проекты и придаёт им устойчивость.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Сатурн в Овне приносит новые правила и необходимость адаптации. Луна в Скорпионе в начале недели наполняет вас идеями, которые стоит зафиксировать заранее.
Луна в Стрельце помогает держаться в тени и опираться на поддержку близких. В четверг и пятницу Луна в вашем знаке усиливает желание перемен.
Венера в Рыбах смягчает напряжённую энергию Сатурна, принося надежду и ощущение перспективы на ближайшие годы.
Водолей (20 января — 18 февраля)
В преддверии важного затмения в вашем знаке Луна в Скорпионе активирует профессиональную сферу и напоминает о необходимости баланса между домом и работой.
Венера в Рыбах усиливает сострадание и терпение в общении. Луна в Стрельце подчёркивает достижения тех, кто усердно трудился во время транзита Сатурна по Рыбам.
Луна в Козероге в соединении с Сатурном в Овне напоминает о важности отдыха и восстановления сил.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Сатурн покидает ваш знак, подводя итог нескольким годам напряжённой, но важной работы.
Луна в Скорпионе в начале недели задаёт эмоциональный тон и усиливает влияние Венеры в вашем знаке. Во вторник Луна в Стрельце приносит надежду и чувство обновления.
В пятницу Луна в Козероге соединяется с Сатурном в Овне, открывая перед вами новый мощный этап. Вас ждёт глубокое самопознание и раскрытие внутренней силы.