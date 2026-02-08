Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 8 февраля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня кто-то один вполне может заслонить собою весь мир и сподвигнуть вас на любые деяния. Вы вольны поступать так, как считаете нужным, и не стоит прислушиваться к шипению непрошеных советчиков.
Телец
Сегодня не стоит связывать себя какими-либо условностями. Это не слишком хорошо у вас выйдет, да и удовольствия не доставит. Зато в качестве свободного художника вы вполне можете создать что-то, заслуживающее существования.
Близнецы
Сегодня просто будьте собой. В конце концов, вы же совершенно удивительный человек, таких просто больше нет. Отсутствие необходимости поддерживать какой-либо имидж лишь добавит вам привлекательности.
Рак
Сегодняшний день стоит провести с людьми. Одиночество будет не самым желанным состоянием, так что, если у вас будет возможность его избежать, то ею лучше воспользоваться.
Лев
Будучи тихим и смирным, вы сегодня легко избежите неприятностей. Однако прикидываться ветошью вовсе не обязательно, есть гораздо более действенные методы.
Дева
Сегодня, вам, вероятно, придется кричать, чтобы хоть кто-то вас услышал. Ну и бог с ними, не хотят слушать - не надо. Поберегите связки.
Весы
Сегодня совершенно неподходящий день для личного бизнеса, так что, если вам придется заниматься именно им, постарайтесь отложить все сколько-нибудь важные решения на потом.
Скорпион
Витающий в воздухе ветер перемен грозится задеть вас своим нежным крылышком. Постарайтесь не дать ему оторвать вас от земли. А то унесет еще в тридевятое царство.
Стрелец
Взаимоотношения с близкими нынче теплы, но могут стать горячими и начать взрываться. Таким качеством как объективность вы сегодня похвастаться не можете. Не позволяйте излишней подозрительности испортить вам жизнь.
Козерог
Сегодняшний день может начаться с неуверенности в собственных силах. Напрасно мучаетесь - пусть даже вы и не знаете, что делать сейчас, вам нынче особенно легко будут удаваться изящные импровизации.
Водолей
Сегодняшний день создан для любви. Используйте его с толком.
Рыбы
Сегодня ситуация, такая изменчивая накануне, неожиданно стабилизируется. Приложите усилия, чтобы стабилизация застала ее в том виде, который вам выгоден.