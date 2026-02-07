Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 7 февраля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Из того факта, что вам задают вопрос, отнюдь не следует, что вы обязаны на него отвечать. Тем более при отсутствии адвоката. Защищайте собственные интересы ревностнее.
Телец
Сегодня вас будет беспокоить некоторое воспоминание, которое уже давно пора изгнать из памяти. Замените его свежими впечатлениями.
Близнецы
Сегодня вы будете просто-таки гигантской флюктуацией. Вокруг вас будут происходить самые невероятные события. Выходя из дома, стоит захватить видеокамеру, если таковая имеется в наличии - не пожалеете.
Рак
Найти верный подход к нужному вам человеку вам поможет общее с ним хобби. Если такового не имеется - узнайте, что вообще его интересует, и действуйте соответствующе.
Лев
Сегодня для вас не будет ничего невозможного. Правда, вы рискуете потратить слишком много времени на любование собственным могуществом. Если вам удастся сократить этот процесс, то, вполне вероятно, что день будет продуктивным.
Дева
Сегодня для вас велика опасность удариться в какую-либо мистико-религиозную чепуху. Проведите этот день с человеком, обладающим чувством юмора, если хотите этого избежать.
Весы
Возможно ваш союз с кем-то перестал быть производительным. Пора дать ему распасться и поискать более конструктивных связей. Чем скорее вы примете решение об этом, тем лучше.
Скорпион
Сегодня события могут выйти из-под вашего контроля. Впрочем, это и к лучшему, сможете, наконец, перестать о них заботиться.
Стрелец
Сегодня вы будете пребывать в крайнем волнении, неважно, будут ли в наличии достаточные основания для этого. Велик риск перессориться со всеми, кто попадется под руку.
Козерог
Сегодня вас посетит несколько игривое настроение. Подготовьте к нему окружающих, иначе кто-нибудь может решить, что вы свихнулись от перерасхода умственной энергии.
Водолей
Сегодня вам не стоит экспериментировать, как бы этого не хотелось. Чревато последствиями. Если же что-то малоприятное уже случилось, то сожаления лучше оставить на потом.
Рыбы
Любое неверное ваше движение немедленно будет замечено. Ваше окружение сегодня будет настроено весьма агрессивно. Постарайтесь быть тише воды, ниже травы.