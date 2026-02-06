После 7 февраля у трех знаков зодиака наконец все встанет на свои места

У вас, Телец, наконец всё начинает вставать на свои места — прежде всего потому, что вы настроились на внутреннее исцеление. В субботу, 7 февраля, вы ясно понимаете: страдание во многом является выбором, и оно больше не кажется вам необходимым. Это не вымышленная история — это ваша реальная жизнь, и вы готовы менять её к лучшему. Осталось лишь определить, какие именно перемены сейчас нужны.