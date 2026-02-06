В ряде стран ЕС минимальная зарплата больше, чем в Латвии средний месячный оклад
Минимальная зарплата в Латвии с 1 января 2026 года увеличена до 780 евро. Сумма кажется уже не малой для живущих в стране, но по европейским меркам - это сущий пустяк.
Как Otkrito.lv уже сообщал, в восьми странах минимальная заработная плата с 2026 года ниже 1000 евро в месяц: в Болгарии — 620 евро, в Латвии — 780 евро, в Румынии — 795 евро, в Венгрии — 838 евро, в Эстонии — 886 евро, в Словакии — 915 евро, в Чехии — 924 евро и на Мальте — 994 евро.
Еще в восьми странах минимальная заработная плата находилась в диапазоне от 1000 до 1500 евро в месяц: в Греции — 1027 евро, в Хорватии — 1050 евро, в Португалии — 1073 евро, на Кипре — 1088 евро, в Польше — 1139 евро, в Литве — 1153 евро, в Словении — 1278 евро и в Испании — 1381 евро.
В оставшихся шести странах минимальная заработная плата превышала 1500 евро в месяц: во Франции — 1823 евро, в Бельгии — 2112 евро, в Нидерландах — 2295 евро, в Германии — 2343 евро, в Ирландии — 2391 евро и в Люксембурге — 2704 евро.
Между тем по данным латвийского статистического ведомства, средняя зарплата по стране составляла в II квартале 2025 года (брутто, последние доступные данные) лишь 1835 евро.
Таким образом, в Бельгии минималка больше средней зарплаты в Латвии на 15%, в Нидерландах — на 25%, в Германии — на 28%, в Ирландии — на 30%, а в Люксембурге - на целых 47% больше.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что у роста минимальной зарплаты в Латвии обнаружили одно неприятное последствие.