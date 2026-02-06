В ряде стран ЕС минимальная зарплата больше, чем в Латвии средний месячный оклад

Как Otkrito.lv уже сообщал, в восьми странах минимальная заработная плата с 2026 года ниже 1000 евро в месяц: в Болгарии — 620 евро, в Латвии — 780 евро, в Румынии — 795 евро, в Венгрии — 838 евро, в Эстонии — 886 евро, в Словакии — 915 евро, в Чехии — 924 евро и на Мальте — 994 евро.