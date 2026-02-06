Кладбища Риги на грани коллапса: станет ли новый колумбарий возможным решением кризиса

Уже сообщалось, что в Риге разработана новая концепция развития и управления кладбищами на 2026-2035 годы. Документ разработан для последовательного решения основных проблем в устойчивом управлении и развитии 22 муниципальных кладбищ. "Система рижских кладбищ в ближайшее десятилетие находится в зоне структурного риска: мощность традиционных захоронений исчерпывается, расходы на содержание растут, а муниципальных дотаций недостаточно", — отметил заместитель председателя Комитета по жилью и окружающей среде Эдгар Икстенс. По его мнению, в ближайшие три года необходимо сфокусироваться на более эффективном использовании существующих территорий кладбищ и развитии инфраструктуры колумбариев, сохранении культурно-исторических ценностей и модернизации управления. В целом в концепции обобщены 18 проблем, связанных с недостаточной площадью мест для захоронений, качеством и доступностью данных о кладбищах и захороненных, дефицитом ресурсов, а также необходимостью совершенствования регулирования.