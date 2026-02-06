Кладбища Риги на грани коллапса: станет ли новый колумбарий возможным решением кризиса
В Риге на Первом лесном кладбище построят новый колумбарий площадью 50 кв.м с крестообразной композицией дорожек. Проект включает благоустройство 3300 кв.м территории, парковки и начнется уже в этом году на фоне дефицита мест для захоронений в столице.
На рижском Первом лесном кладбище планируется создать новый колумбарий для размещения урн с прахом усопших, сообщили агентству LETA в Рижской думе. Проект предусматривает благоустройство деградированной территории и создание нового мемориального места, одновременно сохраняя ландшафтный характер кладбища и интегрируя новое сооружение в существующую среду.
Дума информирует, что колумбарий задуман как пространственно лаконичный комплекс, расположенный на характерном рельефе и подчиненный общей структуре кладбища. В проекте предусмотрена главная ось колумбария, а также вторичная ось, соединяющая холм кладбища с прилегающей зоной. Дорожки колумбария интегрированы в рельеф, образуя крестообразную композицию, в то время как в центре комплекса предусмотрены стены колумбария для размещения урн.
В ходе реализации проекта планируется благоустроить территорию площадью около 3300 квадратных метров, а площадь самого сооружения колумбария составит около 50 квадратных метров. На территории колумбария запланированы десять автомобильных парковочных мест и пять велопарковок, обеспечивающих удобный доступ для посетителей кладбища.
В настоящее время объявлен тендер на реализацию проекта, и строительство колумбария планируется начать в этом году.
В среднем на рижских кладбищах ежегодно хоронят 7000 человек. Примерно в 10% случаев родственники умерших принимают решение о кремации. В общей сложности Рижская муниципалитет управляет 22 кладбищами. В Риге есть только два так называемых открытых кладбища, где еще есть место для новых захоронений – в Болдерае и Яунциемсе. В совокупности все муниципальные кладбища занимают более четырех квадратных километров территории города.
Уже сообщалось, что в Риге разработана новая концепция развития и управления кладбищами на 2026-2035 годы. Документ разработан для последовательного решения основных проблем в устойчивом управлении и развитии 22 муниципальных кладбищ. "Система рижских кладбищ в ближайшее десятилетие находится в зоне структурного риска: мощность традиционных захоронений исчерпывается, расходы на содержание растут, а муниципальных дотаций недостаточно", — отметил заместитель председателя Комитета по жилью и окружающей среде Эдгар Икстенс. По его мнению, в ближайшие три года необходимо сфокусироваться на более эффективном использовании существующих территорий кладбищ и развитии инфраструктуры колумбариев, сохранении культурно-исторических ценностей и модернизации управления. В целом в концепции обобщены 18 проблем, связанных с недостаточной площадью мест для захоронений, качеством и доступностью данных о кладбищах и захороненных, дефицитом ресурсов, а также необходимостью совершенствования регулирования.