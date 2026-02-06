61% жителей Латвии назвали главный источник счастья дома - и это не ужин и не кино

Она также подчеркивает, что близость в отношениях рождается не только в особые моменты, а формируется через осознанную связь в повседневной жизни. "Во время свидания дома мы стараемся создать в привычной обстановке необычную, особую атмосферу, поэтому бытовые вопросы лучше оставить в стороне. Можно заранее подготовить темы для разговора - о мечтах в прошлом и настоящем, о воспоминаниях, приключениях и фантазиях, или задать забавные вопросы о жизни партнера. Такие беседы помогают почувствовать присутствие, интерес и принятие другого человека. Даже если взгляды различаются, умение слушать с вниманием и пониманием создает в отношениях ощущение близости, безопасности и доверия", - говорит Либиете.