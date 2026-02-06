61% жителей Латвии назвали главный источник счастья дома - и это не ужин и не кино
Удовольствие от жизни в своем доме тесно связано с теплыми отношениями с близкими людьми и теми моментами, которые они проживают вместе, говорится в последнем обзоре IKEA "Жизнь дома". Специалист по семейной психотерапии Нансия Либиете отмечает, что собственный дом может стать одним из самых романтичных мест для свидания в День святого Валентина.
По словам специалиста, особенно ценно, когда дом становится местом, куда пары и семьи не только возвращаются после рабочего дня, а где они по-настоящему узнают друг друга. Местом, где партнеры присутствуют не только физически, но и эмоционально. Осознанно проводя время дома вместе, пары могут превратить его в гавань покоя, безопасности и восстановления сил. Быть вместе дома означает создавать пространство и для будничной жизни, и для праздников.
Это ощущение близости в доме проявляется и в повседневных привычках, и в совместном досуге. Как отмечает руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Дариус Римкус, обзор "Жизнь дома" показывает, что 69 % жителей Латвии, которым нравится обнимать близких, позитивно воспринимают жизнь дома, и почти столько же (61 %) считают, что совместный смех является главным источником счастья. Совместные приемы пищи тоже играют важную роль: 26 % респондентов отмечают, что домашняя еда делает дом более приятным местом, особенно когда приемы пищи становятся временем, проведенным вместе.
Почему важно осознанно проводить время вместе дома
Специалист отмечает, что в повседневной жизни мы можем находиться дома в одной комнате, но жить в разных мирах, погрузившись в свои мысли или заботы. В отличие от этого, свидание дома может создать ощущение подлинного присутствия: быть доступными, внимательными и искренне заинтересованными друг в друге, намеренно отложив в сторону все остальное.
"Это создает ощущение, что здесь - прямо сейчас, с этим человеком - хорошо, тепло и безопасно. Осознанный зрительный контакт, доброжелательное выражение лица и искренний интерес друг к другу способствуют эмоциональной близости, укрепляют чувство защищенности и поддерживают общее благополучие в отношениях пары", - подчеркивает Либиете.
Она также подчеркивает, что близость в отношениях рождается не только в особые моменты, а формируется через осознанную связь в повседневной жизни. "Во время свидания дома мы стараемся создать в привычной обстановке необычную, особую атмосферу, поэтому бытовые вопросы лучше оставить в стороне. Можно заранее подготовить темы для разговора - о мечтах в прошлом и настоящем, о воспоминаниях, приключениях и фантазиях, или задать забавные вопросы о жизни партнера. Такие беседы помогают почувствовать присутствие, интерес и принятие другого человека. Даже если взгляды различаются, умение слушать с вниманием и пониманием создает в отношениях ощущение близости, безопасности и доверия", - говорит Либиете.
Создание атмосферы
Для свидания дома важно создать атмосферу, которая будет отличаться от повседневной, чтобы привычная обстановка воспринималась по-новому. Но главное, чтобы партнеры дали друг другу почувствовать, что этот момент важен для них обоих.
Такую атмосферу поможет создать мягкий приглушенный свет, необычное место для ужина или особое настроение, которое партнеры создают вместе. Если свидание не является сюрпризом, важно, чтобы в его подготовке участвовали оба партнера: один может позаботиться об угощении, другой - о настроении, подобрав музыку, фильм для просмотра или какое-либо развлечение. Совместное участие создает ощущение тепла и присутствия, показывает, что оба партнера заинтересованы в этом моменте и готовы вкладываться друг в друга.
По словам дизайнера интерьеров IKEA Дариуса Римкуса, подготовка особого вечера дома начинается с внимания к небольшим деталям. 38 % жителей Латвии отмечают, что чистый и аккуратный дом положительно влияет на их ментальное благополучие. Что касается атмосферы, то почти каждый пятый житель Латвии считает, что расслабляющую обстановку помогает создать музыка, а 13 % отмечают свечи как способ добавить тепла и уюта.
"Для ощущения особой близости во время домашнего свидания многого можно достичь за счет того, как обустроена домашняя обстановка. Кресла, приглашающие расположиться лицом друг к другу, способствуют общению, а кухонный или обеденный стол становится центром совместной готовки и творчества. В то же время мягкий текстиль - ковры, подушки и пледы - создает расслабленную атмосферу, в которой можно замедлиться и насладиться моментом вместе", - говорит дизайнер интерьеров.
Он также подчеркивает, что освещение часто является самым простым способом создать уютную атмосферу и задать настроение в этот особый вечер. Более мягкая, приглушенная обстановка, достигаемая с помощью свечей и небольших ламп, расставленных по комнате, помогает людям расслабиться и почувствовать атмосферу, как в ресторане.
Количественное исследование проводилось международной аналитической компанией YouGov по заказу IKEA Group. Опрос проходил в мае-июне 2024 года с использованием онлайн-панелей в каждой из стран. В Латвии было опрошено 1011 респондентов.