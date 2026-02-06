Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 6 февраля
Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 6 февраля

В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.

Овен

Самая большая ваша проблема - нежелание принимать решения. Если очень хочется - можете пооткладывать это неприятное занятие еще пару дней.

Телец

Вы склонны нещадно изнурять себя работой, и совершенно напрасно. Какой смысл преумножать плоды труда своего, если у вас нет возможности ими насладиться. Устройте себе каникулы, хотя бы на пару часов.

Близнецы

Сегодня вы, если пожелаете, легко сможете превратить свою привлекательность и обаяние в грозное оружие. Рекомендуется вовремя остановиться, пока улов не стал уж слишком велик. Не солить же их, в самом деле.

Рак

Сегодня, собираясь провести день в приятной компании, позаботьтесь о совместимости ее членов. Нынче весьма вероятны пустяковые, но противные ссоры даже между лучшими друзьями.

Лев

Сегодня вам стоит с особым вниманием отнестись к тому, что вы говорите. Язык ваш нынче не будет входить в круг ваших друзей.

Дева

Придется поступиться рядом амбиций, дабы не переживать слишком больших разочарований. Сегодня стоит быть пессимистом - сэкономите массу нервной энергии.

Весы

Сегодня вам, возможно, придется столкнуться с неожиданно злобным отношением. От вас потребуется все терпение и деликатность, чтобы удержаться от соблазна ответить тем же.

Скорпион

Проведите этот день с друзьями. Сегодня они будут милы как никогда, и вам не придется жалеть о даром потерянном времени.

Стрелец

Сегодняшний день принесет вам удовлетворение от собственных трудов. Если вам в голову придет какая-нибудь мысль, постарайтесь ее развить и ни в коем случае не забывайте о ее существовании - пригодится.

Козерог

Даже если вы точно знаете, что правы, на компромисс пойти все же придется. "Нормальные герои всегда идут в обход" - быстрее придете.

Водолей

Сегодня стремление к совершению альтруистических поступков не даст вам посидеть спокойно. Вы действительно можете здорово помочь кому-то, так что не сдерживайте своих порывов.

Рыбы

Избегайте соблазна произнесения сакраментальной фразы "я же говорил", даже если вы действительно говорили. Люди имеют право совершать ошибки.

