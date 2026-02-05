Время одиночества прошло: этим трем знакам зодиака станет легче после 6 февраля
После 6 февраля 2026 года одиночество уйдет из жизни трех знаков зодиака. Ретроградный Юпитер обращает наше внимание внутрь себя, помогая понять причины изоляции.
Этот транзит заставляет нас вернуться к эмоциональным темам, с которыми, как нам казалось, мы уже разобрались. Три знака зодиака оказываются на перепутье в том, как они переживают и обрабатывают эмоции. Теперь не всё кажется такой уж большой проблемой — и это хорошо, пишет YourTango.
Да, взлёты уже не такие головокружительные, как раньше, но и падения больше не достигают самого дна. Наступает баланс и внутреннее равновесие. 6 февраля, во время ретроградного Юпитера, мы возвращаемся к состоянию внутреннего покоя и удовлетворённости собой. Время одиночества подходит к концу.
1. Близнецы
Если вы внимательно посмотрите на свою жизнь, Близнецы, то можете понять: главная причина вашего одиночества в том, что вы не чувствуете себя увиденными и услышанными. Вы знаете, через что прошли, и даже когда делитесь этим с друзьями, всё равно кажется, что вас по-настоящему никто не понимает.
Добро пожаловать в клуб — но это ни в коем случае не обесценивает ваши чувства. К счастью, ретроградный Юпитер облегчает ваш внутренний груз. Этот транзит помогает меньше зацикливаться на проблемах и чаще замечать хорошее в своей жизни.
Как только меняется ваше восприятие самих себя, появляется ощущение спасительного круга. Вы одиноки ровно до тех пор, пока думаете об одиночестве. Стоит изменить направление мыслей — и одиночество отступает.
2. Рак
Одно вы знаете точно, Рак: ваше одиночество держится лишь потому, что вы к нему привыкаете и ничего не делаете, чтобы это изменить. Именно поэтому ретроградный Юпитер так важен для вас — он помогает запустить перемены. 6 февраля одиночество наконец начинает уходить.
Вы не из тех, кто застревает на одном месте, Рак. Но одиночество — это эмоциональное состояние, а эмоции невидимы, поэтому не всегда легко заметить, что вы застряли. 6 февраля вы осознаёте, что одиночество слишком долго находилось рядом, как нежеланный гость.
К счастью, энергия Юпитера вытаскивает вас из этого тёмного состояния и напоминает: ничто не длится вечно — даже тоска. Всё в порядке. Дайте себе время, Рак, а затем выходите к свету, где одиночеству нет места.
3. Козерог
Сейчас вы переживаете классическое чувство одиночества в толпе, Козерог. Это неприятно, особенно потому, что кажется, будто это состояние не собирается уходить.
Но именно в этот момент включается ваша козерожья рациональность: вы понимаете, что так продолжаться не может. Одиночество неустойчиво в вашей системе ценностей. Чтобы вернуться к своему сильному и уверенномy «я», нужно начать действовать.
Вернитесь к жизни. Восстановите связь с друзьями и близкими. Вам важно быть среди людей, Козерог. Не отгораживайтесь от мира — вы в нём нужны.