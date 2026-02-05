Цирк для взрослых: приглашают на три бесплатных занятия в Риге
Школа Рижского цирка расширяет предложение занятий для взрослых и приглашает всех желающих записаться на бесплатные открытые занятия, чтобы попробовать цирковые дисциплины, познакомиться с преподавателями и форматом занятий. Занятия предназначены для взрослых, предварительный опыт не требуется.
На открытых (бесплатных) занятиях можно будет попробовать три дисциплины:
- занятие по прыжкам со скакалкой — 11.02 в 20:00,
- занятие по стойкам на руках — 14.02 в 9:45,
- занятие по балансу — 16.02 в 20:00.
Количество мест на занятиях ограничено, поэтому организаторы приглашают регистрироваться заранее, заполнив регистрационную анкету.
Руководитель Школы Рижского цирка Илзе Тормане-Клявиня: «Школа Рижского цирка доступна и для взрослых, которые хотят попробовать что-то новое, улучшить физическую форму и удивить окружающих неожиданными трюками. Открытые занятия — отличная возможность бесплатно познакомиться с дисциплинами и почувствовать, что нравится и подходит лучше всего!»
Занятия по прыжкам со скакалкой и стойкам на руках будет вести Майя Кавасто — 23-летняя артистка из Финляндии с латвийскими корнями. В мире цирка она с детства, а с 2013 года тренировалась и выступала вместе с Circus Helsinki как в Финляндии, так и за рубежом. С сентября 2025 года Майя с радостью работает в Риге, делясь своей страстью к скакалке, поддерживая воздушных акробатов и теперь также предлагая занятия по стойкам на руках.
Занятие по балансу проведёт Дмитрий Пудов, который в Школе Рижского цирка преподаёт основы жонглирования, балансировочные дисциплины (балансировочную доску), а также ходьбу на ходулях и езду на одноколёсном велосипеде. Дмитрий имеет более 10 лет сценического опыта в Латвии и за рубежом, выступает как сольный артист с номерами объектной манипуляции, балансировочными выступлениями и огнём.
Место проведения
Занятия Школы Рижского цирка проходят в здании бывшего факультета физики и математики Латвийского университета по адресу: улица Зеллю, 25.
Заполните регистрационную анкету: https://forms.gle/i3J5vPixKs6r4EZa7
и до встречи в Школе Рижского цирка!