Цирк для взрослых: приглашают на три бесплатных занятия в Риге

Занятия по прыжкам со скакалкой и стойкам на руках будет вести Майя Кавасто — 23-летняя артистка из Финляндии с латвийскими корнями. В мире цирка она с детства, а с 2013 года тренировалась и выступала вместе с Circus Helsinki как в Финляндии, так и за рубежом. С сентября 2025 года Майя с радостью работает в Риге, делясь своей страстью к скакалке, поддерживая воздушных акробатов и теперь также предлагая занятия по стойкам на руках.