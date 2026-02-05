Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 5 февраля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сейчас не время критиковать все направо и налево. Не ошибается лишь тот, кто сидит сложа руки. Не уподобляйтесь этим образчикам правоты.
Телец
Вы стоите на развилке, и все бы ничего, да вы стоите не в одиночестве. И дорогу выбирать вам придется не только для себя. Имейте это в виду.
Близнецы
Сегодня вам лучше придержать свое мнение по какому-либо поводу при себе. Высказав его, вы никакого удовольствия никому не доставите, более того, на вас скорее всего обидятся.
Рак
Удалите финансовые вопросы из уравнения, описывающего сегодняшний день. В этом случае его удастся успешно разрешить. Если же все ваши проблемы - финансовые, то их лучше немного отложить.
Лев
Сегодня вы будете как никогда более собраны и аккуратны. Ничто так не дисциплинирует, как сознание того, что вы предоставлены сами себе, и ни перед кем не надо отчитываться.
Дева
Единственное, что может помешать вам достичь успеха сегодня - это ваше нежелание его достигать. Вы склонны преувеличивать стоящие перед вами трудности.
Весы
Вы готовы начать многообещающий новый проект, но не решаетесь, боясь провала. Начинайте смело, вас ждет удача.
Скорпион
Этот день не должен закончиться на тоскливой ноте, и вам предстоит сделать для этого все необходимое. Уделите полчаса обдумыванию планов на ближайшее время.
Стрелец
Вы уже и так знаете достаточно много. Чем больше мелких подробностей по интересующему вас вопросу вы накопаете, тем труднее вам будет его осмыслить. Сегодня вы можете вполне доверять интуиции.
Козерог
Не стоит сегодня тратить много сил на то, чтобы произвести впечатление на окружающих. Вы и так это сделаете, даже не особо этого добиваясь.
Водолей
Сегодняшний день хорошо подходит для неторопливой и очень аккуратной деятельности. Не страшно, что к вечеру еще не будет видно результатов, еще пара таких дней - и вы сможете предложить взорам окружающих достойное зрелище.
Рыбы
Сегодняшний день следует посвятить исправлению ошибок, наделанных ранее. Благо таковые всегда найдутся. Нынче их удастся завуалировать без особых проблем.