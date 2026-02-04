Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 4 февраля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня от вас может потребоваться немедленная реакция и готовность помочь, ни минуты не раздумывая, насколько это помешает вашим собственным делам. Наверстаете после.
Телец
Сегодня вы можете позволить себе несколько отступить от общепринятых канонов поведения. Не думайте слишком много о том, чем это может обернуться, просто действуйте.
Близнецы
Кто сказал, что сквозь стены плохо видно? Ваши внутренние силы, приумноженные сильными чувствами, в состоянии преодолеть и более серьезные препятствия.
Рак
Недовольны? Сникерс!!! Ой, извините, вырвалось... Выкиньте вы его, гадость этакую. А если недовольны, пока лучше помалкивать.
Лев
Общество еще не готово к тому, что вы намерены ему предложить. Придется несколько поубавить амбиции и пересмотреть задуманное, оценивая возможные последствия того или иного действия.
Дева
Вы, возможно, чересчур резко форсируете события. Во-первых, это повышает сопротивление, а во-вторых, вас могут посчитать выскочкой. Будьте умереннее.
Весы
Потребности семейства выйдут сегодня на первый план. Однако, как ни странно, это нисколько не помешает вам работать, а скорее подхлестнет ваш трудовой энтузиазм.
Скорпион
Поступайте сегодня так, как удобно вам, пусть остальные подождут. Кто-то может и обидится, но большинство зауважает.
Стрелец
Позаботьтесь о парусах и руле, ветер же будет обеспечен высшими силами. Все, за что вы осмелитесь взяться сегодня, обязательно увенчается успехом.
Козерог
Если вы жулик, то это ваш день. Люди сегодня будут верить любому вашему слову. Однако день этот закончится, если что - побьют завтра.
Водолей
Постарайтесь сегодня не смешивать личные взаимоотношения с остальными. Мух от кофе все-таки следует отделять. В противном случае велика вероятность ляпнуть что-нибудь не совсем адекватное ситуации.
Рыбы
Сегодня вы будете вызывать в окружающих зависть, и лишь лучшие представители смогут противостоять этому чувству. Вы же ничего поделать не сможете, более того, причины подобной напасти могут и не быть очевидными. Просто имейте это в виду.