Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 3 февраля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Человек по определению животное стадное, посему законам толпы должен следовать. Если же вы не желаете мириться с подобным положением - не извольте жаловаться, но вас потреплют.
Телец
Сегодня вы вряд ли будете способны сделать что-то серьезное. Зато рассмешить сможете кого угодно и без особых усилий.
Близнецы
Будьте терпеливы, в течение ближайшего времени мало что сможет вас порадовать. Однако ожидание ваше, сколь бы тоскливым оно ни было, будет вознаграждено сторицей.
Рак
Постоянство - опасная иллюзия. Будьте готовы к переменам, они вполне могут произойти сегодня.
Лев
Не надо считать любую проблему личной, в противном случае жизнь ваша может превратиться в очень реалистичное подобие ночного кошмара. Вам следует немного отдохнуть и разобраться, на что вы можете повлиять, а где вы бессильны.
Дева
Сегодня вас могут либо недооценить, либо переоценить. И то и другое - достаточно обидно. Постарайтесь как можно четче обрисовать сферу своих возможностей.
Весы
Не принимайте сегодня окончательных решений, для них еще слишком рано. Вы пока не знаете всех деталей, а среди упущенных могут быть значимые.
Скорпион
Сегодня вы и сами не сможете понять мотивов собственных действий до тех пор, пока не начнете объяснять их кому-то другому. Стоит поискать собеседника, ведь не гоже целый день мучаться раздумьями типа: "что это я, собственно, делаю?".
Стрелец
Не сдерживайте своего стремления к вербальному способу передачи информации. Изящество вашей манеры выражаться будет высоко оценено слушателями.
Козерог
Сегодня, рассчитывая на кого-то кроме себя, приготовьтесь к большой суете и путанице. А лучше и вовсе не полагаться ни на чью помощь, самому разобраться будет проще.
Водолей
Прислушайтесь к внутреннему голосу и постарайтесь его правильно понять. Если в результате ваших сегодняшних действий вы сядете в лужу, значит, спутали внутренний голос с бурчанием в животе.
Рыбы
Сегодня, горя желанием все изменить, вы можете основательно наломать дров. Вспомните правило бритвы Оккама "Не стоит приумножать сущности сверх необходимости".