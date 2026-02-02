Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 2 февраля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Хотя содержание, обычно, и считается моментом более важным, нежели форма, сегодня вам стоит позаботится именно о внешней красоте. Да и самому приятно посмотреть будет.
Телец
Сегодня вам следует очень внимательно выслушать мнение каждого из заинтересованных лиц и поступить по-своему. Не ошибетесь.
Близнецы
Сегодня, проснувшись, вы почувствуете себя избранным. Последствия могут быть самыми разными, но скучным этот день точно не будет.
Рак
Сегодня у вас появится талант вмешиваться в чужие дела и путать чужие планы. Лучше заройте его в землю, такой - не жалко.
Лев
Сегодня терпение будет не просто достоинством. Оно будет необходимо вам как воздух. Слишком уж много подводных камней будет ожидать вашу чересчур эмоциональную натуру.
Дева
Сегодня вам придется больше заботиться о чьих-то иных интересах, совершенно забросив свои собственные нужды. Винить в этом особо некого, разве что, себя самого.
Весы
Сегодня вам предстоит наставлять друга/родственника на путь истинный. Быть вам биту... Жаль...
Скорпион
Сегодня вам стоит избегать суеты в собственных действиях, а также, если возможно, общения с суетливыми людьми. Ничего, кроме головной боли это не принесет. Нынче вам показаны спокойствие и рассудительность.
Стрелец
Сегодня вы будете способны на поистине блестящие импровизации. Чем меньше вы будете заботиться о том, как бы поудачнее выразиться, тем лучше у вас будет получаться.
Козерог
Сегодня вас будет удивлять практически все. Вы как ребенок готовы задавать вопросы типа "Почему крокодил зеленый?". Конечно, если вы их озвучите, вас не поймут, однако не упустите возможность узнать что-нибудь новое.
Водолей
Сегодня можете безоговорочно довериться своей интуиции. Она проведет вас через весь день, так тщательно оберегая от всевозможных мелких неприятностей, что вы их и не заметите. Действуя же ей наперекор, вы рискуете сесть в лужу, и не в одну.
Рыбы
Сегодня не стоит быть торопливым в оценке происходящего. То, что вы склонны будете воспринять как личное оскорбление, будет скорее всего просто не очень удачно сформулированной, но тем ни менее невинной шуткой.