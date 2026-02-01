Почему женщинам так нравится сериал "Жаркое соперничество" - гей-драма об отношениях русского и канадского хоккеиста?

Стремление к ясности в отношениях — кто мы друг для друга, чего хотим от этих отношений — в наше время нередко воспринимается как признак отчаяния. Так же было и у этих двух хоккеистов, чей роман длился годами. И когда они наконец позволяют себе поддаться своим чувствам и привязываются друг к другу, это то ощущение, по которому многие тоскуют и в собственной жизни.