Почему женщинам так нравится сериал "Жаркое соперничество" - гей-драма об отношениях русского и канадского хоккеиста?
В настоящее время многие в социальных сетях обсуждают сериал "Жаркое соперничество" ("Heated Rivalry"). Но почему он привлекает так много внимания?
Снятый в Канаде сериал «Жаркое соперничество» основан на первых двух романах писательницы Рэйчел Рид — «Game Changer» 2018 года и «Heated Rivalry» 2019 года. Это история о двух хоккеистах — игроке русского происхождения Илье Розанове и канадце Шейне Холландере, — которые влюбляются друг в друга, но вынуждены скрывать свою сексуальную ориентацию.
Те, кто следит за контентом о том, какие книги сейчас стоит читать или какие фильмы и сериалы смотреть, наверняка слышали о «Heated Rivalry». И если вы посмотрели хотя бы одно видео, в котором о нем говорят, алгоритм обычно «подкидывает» еще пять или десять, чтобы втянуть вас в этот вихрь контента.
Премьера сериала состоялась на канадской стриминговой платформе Crave 28 ноября 2025 года. Позже его приобрела HBO Max, и он стал доступен зрителям в США и Австралии, после чего шоу стремительно набрало популярность. Заметив, что сериал начинает интересовать и европейскую аудиторию, HBO в начале 2026 года сделала его доступным для просмотра в Испании, Франции, Бельгии, Швейцарии, Люксембурге, Германии, Нидерландах, Италии и других территориях. Также в Латвии его уже можно посмотреть на различных стриминговых платформах.
Но что же особенного в этой истории о двух геях-хоккеистах, которым приходится скрывать свои чувства друг к другу, и почему она так нравится многим женщинам?
Журнал Psychology Today отмечает, что этот сериал очень точно отражает болезненный и неловкий процесс знакомств в современном мире. Даже парам, у которых, казалось бы, невероятная взаимная химия, порой трудно достичь эмоциональной близости. Возникает вопрос, почему мы так боимся проявлять свои настоящие чувства или просить о том, что нам необходимо в отношениях? Каждый раз, когда Шейн (Хадсон Уильямс) пытается добиться эмоциональной близости, его часто отвергает и заставляет замолчать Илья (Коннор Стори).
Стремление к ясности в отношениях — кто мы друг для друга, чего хотим от этих отношений — в наше время нередко воспринимается как признак отчаяния. Так же было и у этих двух хоккеистов, чей роман длился годами. И когда они наконец позволяют себе поддаться своим чувствам и привязываются друг к другу, это то ощущение, по которому многие тоскуют и в собственной жизни.
В свою очередь эксперт по сексу и отношениям Закари Зейн в комментарии для Cosmopolitan отмечает, что многим нравятся истории, в которых переплетаются напряжение, тоска и мотив запрета, поэтому люди часто читают книги о врагах, которые становятся любовниками. Многим нравится наблюдать, как злость перерастает в страсть. Эксперт говорит: «Это, проще говоря, очень возбуждающе, независимо от пола или ориентации человека».
Секс-терапевт Кейси Таннер отметил в Cosmopolitan, что многим гетеросексуальным женщинам сериал «Жаркое соперничество» нравится потому, что они видят мужчин, делающих то, что они хотели бы видеть и в реальной жизни, — быть необузданными, но одновременно и уязвимыми. Шейн и Илья способны быть эмоционально интимными, но именно этого женщины часто не видят со стороны своих мужчин, хотя хотели бы испытывать это в собственных отношениях.
Также отмечается, что это история о том, что нам не нужно бояться своих чувств и не нужно бояться отказа — любить означает быть смелым и рисковать.